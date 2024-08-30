Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Russell çaylak sprint yarışı fikrini destekliyor, Verstappen ikna olmadı

Mercedes sürücüsü George Russell, 2024 sezonunun sonunda çaylak pilotlara özel bir yarış yapılması yönündeki cesur öneriyi destekliyor, ancak Max Verstappen bu fikirden daha az heyecan duyuyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, talk in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, 2024 Abu Dabi Grand Prix lastik testinden sonra çaylak pilotlar için bir sprint yarışı düzenlenmesi yönündeki Formula 1 önerisini destekledi ancak Max Verstappen ikna olmadı.

F1 Komisyonu, her sezonun sonunda gerçekleştirilen lastik testinden sonra, televizyonlarda yayınlanacak çaylak sürücülere özel bir yarış sunma fikrini Eylül ayı sonunda tartışacak. Bu çaylak sürücüler, iki GP’den fazla yarışmamış olanları kapsıyor.

Bu konsept, genç sürücüler için pistteki fırsatları artırmak amacıyla ortaya atılan bir dizi fikrin bir parçası.

Bu hafta sonu Monza'da düzenlenen İtalya GP'sinde, takımlar da dahil olmak üzere F1 paydaşları arasında bu fikre genel bir destek olsa da lojistik açıdan 2024 için böyle bir etkinlik düzenlemenin içerdiği karmaşıklıklar, bunun daha uzun vadeli bir hedef olarak görüldüğü anlamına geliyor.

Ancak çaylaklar sprinti fikri yine de Monza'da F1'deki mevcut pilotların katıldığı medya oturumlarında tartışılan bir konu haline geldi ve Russell bu öneriyi desteklediğini kendi sözleriyle ifade etti.

Aynı zamanda Grand Prix Sürücüler Birliği'nin de yöneticisi olan Mercedes sürücüsü Russell, “Dürüst olmak gerekirse bu fikir oldukça hoşuma gitti.”

“Çaylakların ilk antrenman seanslarına katılması hakkında her zaman karışık duygulara sahibim.”

“Çünkü F1 testlerinde çok fazla deneyiminiz yoksa çok ama çok zorlayıcı oluyor. Force India ile 2017’de Sao Paolo'da katıldığım ilk antrenman seansını hatırlıyorum.”

George Russell, Sahara Force India VJM10

George Russell, Sahara Force India VJM10

Fotoğraf: Sahara Force India F1

“Sadece iki gün F1 testi yapmıştım, daha önce Sao Paolo’ya hiç gitmemiştim ve gerçekten kendimi derin sulara atılmış gibi hissetmiştim ve yeni bir lastik setiyle attığınız iki, üç tur üzerinde çok fazla inceleme vardı.”

“Ancak çaylak sürücüler için tam bir gün test yapma ve ardından doğrudan bir sprint yarışı hafta sonuna girme fırsatı... Bence bu iyi bir fikir.” dedi.

Russell'ın ardından konuşan Verstappen ise daha az heyecanlıydı, özellikle de önerilen etkinliğin F1'in uzun modern takvimlerinin sonuna denk gelmesinin zamanlamasını sorguladı.

Red Bull'un dünya şampiyonu, “Bilmiyorum.”

“Son yarıştan sonra kimsenin heyecanlandığını sanmıyorum. Bunun üzerine Salı günü başka bir yarış yapmak... Eğer çaylaklara bir şans vermek istiyorsanız, onları arabaya bindirin.” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vowles: "Sargeant'ı takımda tutmak haksızlık olurdu"
Sonraki haber Canlı sohbet: İtalya GP 1. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci

İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci
Canlı sohbet: İtalya GP 2. antrenman seansı

Canlı sohbet: İtalya GP 2. antrenman seansı

Formula 1
İtalya GP
Canlı sohbet: İtalya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 pilotlarının WhatsApp grubu, Monza değişiklikleriyle hareketlendi

Formula 1 pilotlarının WhatsApp grubu, Monza değişiklikleriyle hareketlendi

Formula 1
İtalya GP
Formula 1 pilotlarının WhatsApp grubu, Monza değişiklikleriyle hareketlendi
George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell: "Hollanda'daki hatalarımızı tekrarlamayacağız"

Russell: "Hollanda'daki hatalarımızı tekrarlamayacağız"

Formula 1
İtalya GP
Russell: "Hollanda'daki hatalarımızı tekrarlamayacağız"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"
Russell, Hollanda GP performansları nedeniyle şoke olmuş

Russell, Hollanda GP performansları nedeniyle şoke olmuş

Formula 1
Hollanda GP
Russell, Hollanda GP performansları nedeniyle şoke olmuş

Son Haberler

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

F1 Formula 1
İtalya GP
Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"

Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"

Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye