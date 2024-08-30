Russell çaylak sprint yarışı fikrini destekliyor, Verstappen ikna olmadı

George Russell, 2024 Abu Dabi Grand Prix lastik testinden sonra çaylak pilotlar için bir sprint yarışı düzenlenmesi yönündeki Formula 1 önerisini destekledi ancak Max Verstappen ikna olmadı.

F1 Komisyonu, her sezonun sonunda gerçekleştirilen lastik testinden sonra, televizyonlarda yayınlanacak çaylak sürücülere özel bir yarış sunma fikrini Eylül ayı sonunda tartışacak. Bu çaylak sürücüler, iki GP’den fazla yarışmamış olanları kapsıyor.

Bu konsept, genç sürücüler için pistteki fırsatları artırmak amacıyla ortaya atılan bir dizi fikrin bir parçası.

Bu hafta sonu Monza'da düzenlenen İtalya GP'sinde, takımlar da dahil olmak üzere F1 paydaşları arasında bu fikre genel bir destek olsa da lojistik açıdan 2024 için böyle bir etkinlik düzenlemenin içerdiği karmaşıklıklar, bunun daha uzun vadeli bir hedef olarak görüldüğü anlamına geliyor.

Ancak çaylaklar sprinti fikri yine de Monza'da F1'deki mevcut pilotların katıldığı medya oturumlarında tartışılan bir konu haline geldi ve Russell bu öneriyi desteklediğini kendi sözleriyle ifade etti.

Aynı zamanda Grand Prix Sürücüler Birliği'nin de yöneticisi olan Mercedes sürücüsü Russell, “Dürüst olmak gerekirse bu fikir oldukça hoşuma gitti.”

“Çaylakların ilk antrenman seanslarına katılması hakkında her zaman karışık duygulara sahibim.”

“Çünkü F1 testlerinde çok fazla deneyiminiz yoksa çok ama çok zorlayıcı oluyor. Force India ile 2017’de Sao Paolo'da katıldığım ilk antrenman seansını hatırlıyorum.”

George Russell, Sahara Force India VJM10 Fotoğraf: Sahara Force India F1

“Sadece iki gün F1 testi yapmıştım, daha önce Sao Paolo’ya hiç gitmemiştim ve gerçekten kendimi derin sulara atılmış gibi hissetmiştim ve yeni bir lastik setiyle attığınız iki, üç tur üzerinde çok fazla inceleme vardı.”

“Ancak çaylak sürücüler için tam bir gün test yapma ve ardından doğrudan bir sprint yarışı hafta sonuna girme fırsatı... Bence bu iyi bir fikir.” dedi.

Russell'ın ardından konuşan Verstappen ise daha az heyecanlıydı, özellikle de önerilen etkinliğin F1'in uzun modern takvimlerinin sonuna denk gelmesinin zamanlamasını sorguladı.

Red Bull'un dünya şampiyonu, “Bilmiyorum.”

“Son yarıştan sonra kimsenin heyecanlandığını sanmıyorum. Bunun üzerine Salı günü başka bir yarış yapmak... Eğer çaylaklara bir şans vermek istiyorsanız, onları arabaya bindirin.” dedi.