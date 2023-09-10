Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

Mercedes, 2021'den bu yana şampiyonluk mücadelesinde yer almadı.

Mercedes, 2022'de tanıtılan zemin efektli araçların üstesinden gelmekte zorlandı ve takım bu yılın başında araç konseptlerini değiştirmeyi tercih etti.

Russell, önümüzdeki iki yıl içinde Red Bull'u yakalayıp yakalayamayacakları sorulduğunda şunları söyledi: "Bir öngörüde bulunmak imkansız çünkü kimse Aston Martin'in kış boyunca yaptığı sıçramayı tahmin edemezdi."

"Kimse McLaren'in ilk beş yarışından sonra en hızlı ikinci ya da üçüncü araç olacağını tahmin edemezdi, bu yüzden en önemli şey aynaya bakıp nereleri geliştirebileceğimizi görmeye devam etmemiz."

"Aerodinamik Test Kısıtlaması ile Williams gibi bir takımın rüzgar tünelinde daha fazla zaman geçirerek gelişimlerinde iyi bir ilerleme kaydettiğini görmek sürpriz değil."

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin, Aston Martin ve McLaren tarafından gerçekleştirilen büyük performans sıçramalarına ulaşmanın takım için 'zor bir hedef' olacağını kabul etti.

Takım gelecek yıldan itibaren şampiyonluk için mücadele etmek istediğini açıkça belirtti, ancak Russell yeniden dirilişlerinde başka faktörlerin de rol oynamasını bekliyor.

Russell, "Tüm bu faktörler ve tabii ki takımımızdaki parlaklıkla birlikte hedefimiz gelecek yıl Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmek."

"Ancak burada oturup, kesin bir şekilde 'Bunu başaracağız' demeyeceğiz çünkü diğerlerinin neler yapabileceğini bilmiyoruz." dedi.