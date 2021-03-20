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Formula 1 / Son dakika

Russell, Capito'nun "birlikte çalışması zor biri" yorumuna cevap verdi

Ekleyen:
, Editör

George Russell, geçen hafta Williams'ın yeni CEO'su Jost Capito'nun 23 yaşındaki İngiliz sürücüyle "birlikte çalışmanın kolay olmadığını" yönündeki yorumlarına cevap verdi.

Russell, Capito'nun "birlikte çalışması zor biri" yorumuna cevap verdi

Capito, sözlerinin bir şikayetten ziyade bir iltifat olduğu konusunda ısrar ederek, Russell'ın başarılı olmak için kararlı ve talepkar olmasının, gelecekte dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Russell da bu yorumları mutlulukla karşılayarak, "birlikte çalışması kolay olmayan biri olduğu" yönündeki yorumun adil ve doğru bir izlenim olduğunu söyledi.

The Express'e konuşan Russell, "Birlikte çalışması kolay biri değilim, ekibi her açıdan gelişme göstermeleri için sürekli zorluyorum."

"Eğer talepkarsanız bunun yapıcı bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ve bu şekilde bir izlenime sahip olmalarından mutluyum."

"Herkesten daha fazla performans alabilmek için onları zorluyorum ve sanırım benim çalışma şeklim böyle. Mühendisler, tasarımcılar, aerodinami ekibi, pazarlama ekibi olması fark etmiyor." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'de yeni FW43B'yle ilk test gününden sonra elbette Russell'ın takıma vereceği birçok geribildirim olmuştur.

Fakat 2021 sezonu öncesinde takımların sadece 3 gün test yapma fırsatı vardı ve Williams, bu 3 günden birini rezerv pilotuna ayıran tek takımdı, bu da Russell'ın araç içindeki süresini bir hayli sınırlamış oldu.

Konu hakkında genç pilot şunları söyledi: "Tüm kış arası boyunca sürüşte bulunmadık ve benim 1 test günüm varken diğer tüm pilotların da 1.5 gün test hakkı oldu. Fakat bizim pozisyonumuzdaki bir takımda araçla sadece 1 gün geçirdiğim için herhangi bir şikayetim yok."

"Bunu Roger Federer'le kıyaslayacak olursanız çok görünmüyor, o muhtemelen son 20 yıldır hayatının her günü, bir tenis topuna vuruyordur."

"Ve elbette bu durum bir sürücü olarak sizi etkiliyor, fakat hepimiz eşit şartlar altındayız."

"Bu, herkes için durumu biraz daha zorlaştıracaktır, yani değerlendirebileceğimiz fırsatlar da doğurabilir."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

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