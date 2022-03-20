Russell: "Büyük sorunlara rağmen üçüncü en hızlı takım olmak iyiye işaret"

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Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarındaki son denemesinde hata yapmış ve ancak dokuzuncu en iyi zamanı elde edebilmişti.

İngiliz pilot, yarıştan önce verdiği demeçte şöyle dedi: "Sıralama turları benim için harika değildi. Üçüncü bölümde, ikinci bölüme kıyasla bir saniye daha yavaştım. Üçüncü bölümde, sadece bir yeni lastiğim vardı ve o turumda farklı bir şey denedim, o da işe yaramadı."

"Bir şeyler denediğim için mutluyum çünkü Ferrari ve Red Bull ile savaşmak istiyoruz. Tek fırsatımız vardı, belki çok riskliydi ancak biz, 5. veya 6. sıralar için değil, podyum ve galibiyetleri için savaşmak istiyoruz."

"Aracımızın hızı Ferrari ve Red Bull'a kıyasla geride yer alıyor fakat orta grubun önündeyiz. Bu yüzden yarış için hedefim, o grubun önüne geçmek olacak. Araçla ilgili genel çaplı sorunlarımızı çözmek adına şu anda her şeyi deniyoruz."

"Yönetmelikler değiştiğinde, her şeyin olabileceğini hepimiz biliyorduk. Umut verici olan şey, büyük sorunlar yaşamamıza rağmen hâlâ üçüncü en hızlı takım olmamız. Her şey rahat hissettiriyorken bu pozisyonda olsaydık, o zaman durum kafa karıştırıcı olurdu."

"Yarışta artık her şeyimi vermeye çalışacağım."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, takımın yaşadığı en büyük problemin dalgalanma olduğunu ve bunun da performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi.

"Dalgalanma ve aşınma arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla dalgalanma yaşayan takımlar, araçlarını istedikleri kadar yere yakın süremezler ve bu da performansı etkiler. Yani farkın yarış içerisinde kapanmasını beklemiyoruz."

"Yapabilmeyi çok isteriz ama bence durum böyle değil. Sorunları çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve biraz ilerleme kaydettik. Fakat olmamız gereken yerden ve aracın potansiyelinden çok uzaktayız."

"Bu hafta sonu küçük bir adım atsak da, olmamız gerektiğini düşündüğümüz yerden çok gerideyiz. Dışarıdan durum oldukça açık, ne kadar dalgalanma yaşadığımızı görebiliyoruz ve aracı yere yakın kullanabilirsek, ne kadar performans geleceğini de biliyoruz. Bu zemin etkili araçların yere mümkün olduğunca yakın olması gerekiyor ve aracınız zıplıyorsa, kaldırmanız gerektiği açık. Aksi takdirde o aracı süremezsiniz."

"Bu yüzden şu anda en büyük sınırlamamız bu. Eminim üzerinde çalışmamız gereken başka şeyler de var ancak bu, araçtaki diğer her şeyi gölgede bırakıyor ve en büyük sınırlamamız bu gibi görünüyor. Bu nedenle her sürüşte bunu çözmeye odaklandık. Şu anda en büyük sınırlamamız bu."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images