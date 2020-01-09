Russell: “Büyük fedakarlıklar, çaylaklar için normal hissettirdi”

2018 Formula 2 şampiyonu Russell, o seneki ana rakipleri Lando Norris ve Alex Albon’la beraber 2019’da Formula 1’e adım atmıştı.

Albon, sezon ortasında Toro Rosso’dan Red Bull’a geçti ve puan tablosundaki sekizinciliği ile birlikte en iyi çaylak olarak sezonu tamamladı. Norris ise az farkla ilk 10’a girmeyi kaçırırken, rekabetçi olmayan Williams ile yarışan Russell sezon boyu puan kazanamayan tek isimdi.

Bu üç isim kartingde ve alt serilerde birbirlerine karşı yarışarak büyüdü ve okullardan erken ayrılıp benzer yolları izleyerek yarışlara odaklandılar. Russell, F1’e giden yolda bunun “özel bir şey” olmadığını düşünüyor.

Russell, “Üçümüz de okuldan erken ayrıldık, büyük bir fedakarlık yaptık, hiçbirimiz gençlik yıllarında parti yapmıyorduk ve içmiyorduk.”

“Bunun bir ölçüt olduğunu düşünüyorduk. Özel bir şey yaptığımızı düşünmüyorduk.”

“Sadece bunun, bir F1 sürücüsü olmak için gereken şeyler olduğunu düşünüyorduk.”

“Artık bunu, hedeflerimize ulaştığımız ve ötesine geçtiğimiz için takdir ediyoruz ve insanların da bunu takdir etmesi harika ve iyi de bir performans gösteriyoruz.”

“Hepimizin iyi sürücüler olduğunu biliyorum, ancak tüm hayatım boyunca onlarla yarıştım, yani bunun ölçüt olduğunu düşünmüştüm.”

“F1’e geldiğimizde birbirimizle benzer seviyede olacağımızı biliyordum, çünkü tüm hayatımız boyunca birbirimize karşı yarıştık ve birbirimize karşı kendimizi nasıl sıraladığımızı biliyoruz.”

“Formula 1’de 5-10 senedir yer alan çocuklara karşı iyi bir iş yapacak seviyemiz olduğunu bilmek harika bir his ve 12-13 yaşından beri birbirimize karşı yarıştığımız için birbirimizi sürekli zorladık.”

“Ancak muhtemelen bunu bilinçli olarak yapmadık.”

“Yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyleri Max Verstappen ve Charles Leclerc’in yaptığını gördüm, onlar da muhtemelen bizim gibi düşünmüş olabilirler.”

“Aynı şekilde, Lando benden bir alt kategorideydi; Alex ise benden bir üst kategorideydi. Lando muhtemelen bize ulaşmaya çalışıyordu, ben de Alex’e ulaşmak istiyordum. Ben genç kategorideyken, Alex büyükler kategorisindeydi.” şeklinde konuştu.