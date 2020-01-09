Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Russell: “Büyük fedakarlıklar, çaylaklar için normal hissettirdi”

paylaşım
yorumlar
Russell: “Büyük fedakarlıklar, çaylaklar için normal hissettirdi”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Oca 2020 15:40

Williams sürücüsü George Russell, seriye yükselen çaylakların yaptıkları büyük fedakarlıkların normal hissettirdiğini söyledi.

2018 Formula 2 şampiyonu Russell, o seneki ana rakipleri Lando Norris ve Alex Albon’la beraber 2019’da Formula 1’e adım atmıştı.

Albon, sezon ortasında Toro Rosso’dan Red Bull’a geçti ve puan tablosundaki sekizinciliği ile birlikte en iyi çaylak olarak sezonu tamamladı. Norris ise az farkla ilk 10’a girmeyi kaçırırken, rekabetçi olmayan Williams ile yarışan Russell sezon boyu puan kazanamayan tek isimdi.

Bu üç isim kartingde ve alt serilerde birbirlerine karşı yarışarak büyüdü ve okullardan erken ayrılıp benzer yolları izleyerek yarışlara odaklandılar. Russell, F1’e giden yolda bunun “özel bir şey” olmadığını düşünüyor.

Russell, “Üçümüz de okuldan erken ayrıldık, büyük bir fedakarlık yaptık, hiçbirimiz gençlik yıllarında parti yapmıyorduk ve içmiyorduk.”

“Bunun bir ölçüt olduğunu düşünüyorduk. Özel bir şey yaptığımızı düşünmüyorduk.”

“Sadece bunun, bir F1 sürücüsü olmak için gereken şeyler olduğunu düşünüyorduk.”

“Artık bunu, hedeflerimize ulaştığımız ve ötesine geçtiğimiz için takdir ediyoruz ve insanların da bunu takdir etmesi harika ve iyi de bir performans gösteriyoruz.”

İlgili haberler:

“Hepimizin iyi sürücüler olduğunu biliyorum, ancak tüm hayatım boyunca onlarla yarıştım, yani bunun ölçüt olduğunu düşünmüştüm.”

“F1’e geldiğimizde birbirimizle benzer seviyede olacağımızı biliyordum, çünkü tüm hayatımız boyunca birbirimize karşı yarıştık ve birbirimize karşı kendimizi nasıl sıraladığımızı biliyoruz.”

“Formula 1’de 5-10 senedir yer alan çocuklara karşı iyi bir iş yapacak seviyemiz olduğunu bilmek harika bir his ve 12-13 yaşından beri birbirimize karşı yarıştığımız için birbirimizi sürekli zorladık.”

“Ancak muhtemelen bunu bilinçli olarak yapmadık.”

“Yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyleri Max Verstappen ve Charles Leclerc’in yaptığını gördüm, onlar da muhtemelen bizim gibi düşünmüş olabilirler.”

“Aynı şekilde, Lando benden bir alt kategorideydi; Alex ise benden bir üst kategorideydi. Lando muhtemelen bize ulaşmaya çalışıyordu, ben de Alex’e ulaşmak istiyordum. Ben genç kategorideyken, Alex büyükler kategorisindeydi.” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Norris, 2020 için "güçlü bir gelişim listesine" sahip

Önceki haber

Norris, 2020 için "güçlü bir gelişim listesine" sahip
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?

2
Dakar

Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor

3
Formula 1

Video: ''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

4
Formula 1

Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

5
MotoGP

Iannone, B numunesi de pozitif çıkmasına rağmen suçsuz olabilir

1s

Son Videolar

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Son Haberler

Russell: “Büyük fedakarlıklar, çaylaklar için normal hissettirdi”
F1

Russell: “Büyük fedakarlıklar, çaylaklar için normal hissettirdi”

Norris, 2020 için "güçlü bir gelişim listesine" sahip
F1

Norris, 2020 için "güçlü bir gelişim listesine" sahip

Giovinazzi, 2020'de "istikrarlı olmak" istiyor
F1

Giovinazzi, 2020'de "istikrarlı olmak" istiyor

Abiteboul: “Ricciardo’nun gelişiyle beraber saklanacak yerimiz kalmamıştı”
F1

Abiteboul: “Ricciardo’nun gelişiyle beraber saklanacak yerimiz kalmamıştı”

"Williams, Latifi'nin sponsorlarından 40 milyon dolar kazanacak"
F1

"Williams, Latifi'nin sponsorlarından 40 milyon dolar kazanacak"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.