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Formula 1 / Son dakika

Russell, büyük F1 takımlarına giden arkadaşlarını "biraz" kıskanıyor

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Russell, büyük F1 takımlarına giden arkadaşlarını "biraz" kıskanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 May 2020 09:50

Williams Formula 1 pilotu George Russell, yakın arkadaşlarının çoğunun rekabetçi araçlarda yarışacak olmasını biraz kıskandığını fakat kendi şansının da geleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Russell, pazardaki dramatik sürücü değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu ve genç sürücülerin büyük takımlara geçişinin gelecek için mantıklı olduğunu belirtti. Ayrıca Daniel Ricciardo'nun McLaren'a geçişinin Lando Norris için de "kazan-kazan" durumu olacağını belirtti.

Mercedes'in genç sürücü programında yer almasına rağmen Williams için yarışan Russell, bu transfer sürecinin bir parçası değildi ve arkadaşlarını biraz kıskandığını itiraf etti.

Sky F1'in Instagram yayınında konuşan Russell, "Hepimiz genciz, hepimiz başarılı bir kariyere, yarışlara ve zaferlere sahip olmak istiyoruz."

"Mesela Nico Rosberg'in ilk yarışını kaç yaşında kazandığını, bunu başarmak için Formula 1'de kaç yıl geçirdiğini hatırlamıyorum. Ama eğer işinizi doğru düzgün yaparsanız ve iyi bir performans gösterirseniz, hepinizin bir şansı olabilir."

"Şu anda yapabileceğim tek şey bu. Arkadaşlarımın potansiyel olarak şampiyonluk kazanabilecek araçlarda olmasını biraz kıskanıyorum çünkü ben de orada savaşmak istiyorum."

"Yine de performansımı devam ettirdiğim ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam ettiğim sürece, bu fırsatın bana gelecek yıl, iki yıl sonra, beş yıl sonra veya 10 yıl sonra geleceğini biliyorum. Bu fırsat gelmeli."

Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Norris ile yakın bir dostluğu olan İngiliz pilot, son günlerde olanları herkesten daha önce öğrendiğini de kabul etti.

"Önceden bu konuyu biraz biliyor olabilirim! Bekli biraz beni şaşırmış olabilir ama hepsi tamamen mantıklı hamleler."

"Ferrari'nin seçtiği pilotlara bakarsanız Charles ve Carlos'la birlikte geleceğe odaklanıyorlar. Bu, potansiyel olarak beş, altı ve yedi yıl boyunca onların sürücü kadroları olabilir."

"Hangi organizasyon olursa olsun, istikrarın insanların ihtiyaç duyduğu şey olduğunu düşünüyorum. İki harika sürücü yan yana olacak ve aynı şey Lando ile Danny (Ricciardo) için de geçerli."

"Dürüst olmak gerekirse harika bir şey. Sanırım işlerin karışması taraftarlar için harika, basın için harika çünkü bundan hoşlanıyorlar. Açıkçası F1'in genç sürücüleri için de harika, şimdi Ferrari'de iki genç var, Red Bull'da iki genç var ve McLaren'da Lando var."

Russell, Norris'in yarış kazanmış bir isimle yarışarak kendini geliştirebileceğini de düşünüyor.

"Daniel McLaren'a gidiyor ve bu, hiç şüphesiz Lando için iyi olacak. Bu meydan okumayı sevecek. Yanında gerçekten güçlü bir takım arkadaşı olması, bana göre Lando için biraz kazan-kazan durumu olacak. Haliyle onun için harika bir şey. Spor için de heyecan verici."

"Hem Daniel hem de Lando, dört, beş, altı yıl boyunca tekrar McLaren'da olabilirler. Her şeye bu açıdan baktığımızda mantıklı görünüyor. Dediğim gibi bu durum spor için heyecan verici."

Ralf Schumacher, Toyota Racing and Jenson Button, Honda Racing F1 Team

Ralf Schumacher, Toyota Racing and Jenson Button, Honda Racing F1 Team

Photo by: XPB Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Editör Adam Cooper

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