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Russell: "Büyük değişiklikler yapmamız gerekiyor"

George Russell, aracın geçen haftaki testlere göre daha iyi hissettirdiğini ancak hâlâ istedikleri yerde olmadıklarını belirtti.

Zeynep Taş
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Russell: "Büyük değişiklikler yapmamız gerekiyor"
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Mercedes, 2022 sezonu boyunca dalgalanma ile ilgili sorun yaşadı. 2023 sezon öncesi testlerinde W14 aracında bu problemin ortadan kalktığını görsek de, performans anlamında hâlâ tam olarak istenilen yerde değiller. 

Mercedes pilotu Russell, bugün gerçekleştirilen iki seansın ardından elde ettikleri verileri gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Cuma gününün sonunda konuşan Russell, "Yarış ve sıralama hızımız arasında benzer bir eğilim var."

"Güçlü görünen birkaç takım var ve tabii ki Aston Martin en büyük sürpriz. Kış boyunca iyi bir iş çıkardıkları çok açık."

"Şu anda verileri gözden geçirmemiz, geçen haftadan bu haftaya ne öğrendiğimizi görmemiz ve bazı büyük değişiklikler yapmamız gerekiyor."

"Daha fazla yere basma kuvveti bulmalı ve tur zamanımızı geliştirmeliyiz."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Araç şu an çok farklı bir ayar penceresinde, daha iyi hissettiriyor. Ama her zaman bu kadar hızlı mıydı bilmiyorum. Bu hafta sonu biraz farklı bir arka kanadımız var, bu yüzden bunun beklediğimiz gibi çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Muhtemelen Cumartesi sabahı daha fazla cevap alacağız."

"Yeni araçla henüz dördüncü günümüz. Sadece tam potansiyeline ulaştığımızdan emin olmamız gerekiyor ancak muhtemelen şu anda orada değiliz." dedi.

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Russell, sezonun ilk yarışının ilk antrenman seanslarını şu şekilde özetledi: "Pist akşamları kesinlikle çok gelişiyor. İki sabah seansım olduğu için geçen hafta akşam hiç piste çıkamadım. Tek akşam seansımda araçta bir arıza vardı."

"Bu yüzden bunu deneyimlemek güzeldi çünkü bu pist akşamları tamamen farklı hissettiriyor ama dediğim gibi, bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor."

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