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Russell: "Burada dördüncü olmak memnun edici"

George Russell, Monza'da zorlanmayı beklemelerine rağmen sıralama turlarında dördüncülük elde etmenin memnun edici olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Russell, Pazar günkü yarış için dördüncü sırayı elde ederken takım arkadaşı Lewis Hamilton sekizinci sıradan başlayacak.

Russell, yaz arasının ardından takımla birlikte yeni bir yaklaşım denediklerinden bahsetti ve yaz arasının ardından gerçekleşen iki yarışta 'performansını yeniden bulmuş gibi' hissettiğini söyledi.

Mercedes pilotu, "Yaz arasından sonra bir nevi temellere geri dönüyoruz."

"Bu ilk iki yarıştan sonraki kişisel performansımdan gerçekten memnunum, ilk altı yarıştaki seviyeme geri döndüm. Dediğim gibi, yaz tatilinden önce yolumu kaybetmiş gibiydim."

"Bugün elde ettiğimiz dördüncülükten gerçekten mutluyum çünkü takım olarak en güçlü olduğumuz pistlerin Barselona, Zandvoort, Budapeşte gibi yüksek yere basma kuvvetine sahip pistler olduğunu biliyoruz."

"Bakü, Spa gibi pistlerde biraz daha fazla zorlandık ve bu nedenle burada biraz zorlanmayı bekliyorduk. Yarış için aracı biraz daha fazla ayarladık çünkü takım olarak bu kadar hızlı olmayı beklemiyorduk."

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ama yine de dördüncülük bizim için bugün maksimumdu."

"Eğer pole için bir tur atmaya çalışsaydım muhtemelen kendimi çakılların içinde bulurdum çünkü fazladan 0.3 saniye bulmak mümkün değil." dedi.

Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda Russell, yarışın zorlu geçeceğini söyledi. 

"İyi bir yarış temposuna sahip olsa da zorlu olacağını düşünüyorum."

"Lastik derecesi çok yüksek görünmüyor, Monza'da hiç öyle olmaz. İnce arka kanatlarla geçiş yapmak aslında o kadar da kolay değil çünkü DRS'yi açtığınızda bile sadece 0.1-0.2 saniye kazanıyorsunuz. Bu yüzden pit stoplarda daha hızlı olmamız gerekiyor."

"Ferrari'den daha iyi bir dereceye sahip olmayı bekliyorum. Yani dediğim gibi tek şansımız, pit stoplarda daha hızlı olmak ve farklı bir şeyler yapmak."

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