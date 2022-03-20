Russell: "Bulunduğumuz konum itibariyle iyi bir sonuç aldık"

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Mercedes, Bahreyn GP'de beklendiği üzere Ferrari ve Red Bull'la mücadele edecek kadar hızlı değildi ve hafta sonu boyunca en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi.

Lewis Hamilton, Red Bull pilotlarının sorun yaşamasıyla üçüncü olup podyuma çıkarken, George Russell dördüncü oldu.

Şu anda yaşadığı sorunları çözmeye odaklanan Mercedes, hafta sonundan hasarı en aza indirerek ayrıldı.

Russell, yarışın ardından şöyle dedi: "Her şey düşünüldüğünde iyi sonuçtu. Bu hafta sonu öncesinde bunu teklif etseniz, kabul ederdik."

"Yarış benim için biraz yalnız geçti fakat performanstan memnundum. Çok iyi bir ilk tur ve iyi bir başlangıçtı. Pozisyonlar kazandım. Aynı şekilde olmak istediğimiz yerin çok gerisinde olduğumuzu da biliyoruz."

"Düzlüklerdeki yavaşlığın tamamen motor tarafından kaynaklandığını söyleyemeyiz. Buna katkıda bulunan bir takım faktörler var. Bence aracımızda çok fazla sürüklenme var. Fakat düzlükte yaşadığımız bu zıplama ve dalgalanma etkisi de bizi yavaşlatıyor."

George Russell, Mercedes-AMG taks to press Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Şu anda kaybettiğimiz zamanın %50'sinin virajlardan, %50'sinin düzlükten geldiğini düşünüyorum. Bu da bize bir umut ışığı veriyor. Hepimiz sorunları çözebileceğimizi inanıyoruz fakat neler olacağını asla bilemezsiniz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz, belki gelecek hafta sonu olabilir belki de yaz arasından sonraya kadar çözülemeyebilir. Kimse bilemez."

"Dediğim gibi, hafta sonunun başında üçüncü ve dördüncü olacağımızı söyleseydiniz, bunu kesinlikle kabul ederdik. Orta gruptakilerden pek de hızlı değildik. Bu bizi önümüzdekilerden daha fazla endişelendiriyordu. Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde kalacağımızı biliyorduk. Fakat Haas'ın ne kadar hızlı olduğunu ya da Alfa Romeo'nun temposunun harika olduğunu görüyorduk. McLaren burada zor bir hafta sonu geçirmiş olabilir ama Barselona'da çok güçlülerdi."

"Bu hafta sonu genel olarak aracın daha tutarlı olduğunu hissettim. Bence ileriye doğru adım attık. Çok farklı şeyler deniyoruz. Bu da hafta sonumuzu etkiliyor. Sorunu çözmeye çok fazla odaklandık, tamamen bunu çözmeye çalışıyoruz, aracın diğer kısımlarına bakmıyoruz. Arka planda bunu biraz daha iyi anlıyoruz ancak olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Yine de sorunları çözebileceğimiz konusunda heyecanlı ve iyimseriz. Bu, bizi gerçekten motive ediyor. Eğer bunu yapacak biri varsa, bu da bizim takımımızdır. Bundan daha fazlasını söyleyemem çünkü neler olacağını bilemiyorum."

"Gelecek hafta duruma bakacağız. Analiz için birkaç günümüz olacak, muhtemelen Cidde'de daha fazla şey test edeceğiz. Neyse ki takvimin bu kısmı çok sıkı değil."

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images