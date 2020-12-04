Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"

Yaptığı inanılmaz hızlı geçişin ardından pek çok kişi, Russell'ın nasıl bir performans göstereceğini dört gözle beklemekteydi. Ancak İngiliz pilot, Cuma günü yapılan iki antrenman seansında birden ilk sırayı elde etti ve dominant bir performans ortaya koydu.

Russell, pist ve geçirdiği gün hakkında şunları söyledi: "Çok farklı, karmaşık ve en azından pek de kolay olmayan bir pist burası. Sıralamalarda her şey birbirine yakın olacak ve yarışta kan gövdeyi götürecek. Önümüzdeki iki gün çok önemli."

"Dürüst olmak gerekirse takım ile iyi bir gün geçirdik. Sonuçta buradaki en iyi takımla çalışıyorum ve aracın içerisinde olduğum her turda çok fazla çalışıyorum. Tur zamanlarının an itibariyle biraz yanıltıcı olduğuna inanıyorum ve gerçek tempoyu göstermediklerini düşünüyorum."

"İkinci seansın iyi geçmediğini düşünüyorum. Özellikle fazla benzin yükü ile attığımız turlarda zorlandım ve bu, Pazar günü bizim için önemli olacak."

"Araçta rahat hissetmem için daha çok çalışmamız lazım, ayarlara alışmam lazım, biraz daha geliştirmemiz lazım, çünkü yarının tamamen farklı bir hikaye karşımıza sunacağına inanıyorum."

185'lik boyuyla Russell, W11'e sığmakta oldukça zorlanmıştı - hatta 1 numara küçük ayakkabı giyeceğini söyleyen Russell, antrenmanlarda omuzlarının acıdığını da söylemişti.

Konu hakkındaki soruları yanıtlayan Russell şunları söyledi: "Bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Dürüst olmak gerekirse çok yoruldum ve her yerim acıdı. Değişmesi gereken şeylerin üzerinden geçtik."

"Anında değişebilecek bir şey değil, koltuğumun birkaç yerinde değişiklikler yapmamız gerekecek, ancak çocuklarla beraber bunu Pazar gününe kadar halletmemiz gerekecek. Ben de eminim ki her şey gayet güzel olacak."

İngiliz pilot, antrenman turlarında geçirdiği prosedürleri tamamladığını, ancak araçla ilgili öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Russell'ın açıklamaları şu şekilde: "Dürüst olmak gerekirse öğrenilmesi gereken çok fazla şey var ve turlar geçtikçe daha da fazla şey öğreniyorum. Olabildiğince hazır olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, ancak araca oturacağımı 1-2 gün önce öğrenmem buna tabii ki de yardımcı olmadı."

George Russell, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Elimden geleni yapıyorum. İyi bir ilk günü geride bıraktık, ancak yapılması gereken tabii ki de çok fazla şey var."

"Yarış startları normaldi, gelişiyorum. Lewis Hamilton seviyesinde olmadığım kesin, ancak daha iyi bir hale geliyor. Dediğim gibi, bu akşam çok fazla antrenman yaptık, debriyajın parmağıma biraz daha oturması için denemeler yapıyoruz."

"Söylediğim gibi yapmamız gereken çok fazla şey var ve bunu yapabilmemiz için çok kısa bir süremiz var. Bu yüzden sanırım uzun bir gece ile karşı karşıyayız."

Son olarak Russell, Cumartesi günü için hedeflerinin neler olduğu sorusunu yanıtladı. İngiliz pilot, bugünkü sonuçların yarın için bir anlam ifade etmediğini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Bugün en hızlı pilot olmam demek yarın da en hızlı pilot olacağım anlamına gelmiyor. Uzun turlarda Verstappen oldukça hızlıydı, Valtteri ikinci seansın en hızlı pilotuydu ancak turu silindi. Muhtemelen 0.05 saniye falan kazandı, bu yüzden boş depo ile atılan turlarda Valtteri'nin 0.1-0.15 saniye arkasındayımdır."

"Ancak neler olacak göreceğiz, gittikçe gelişiyoruz."