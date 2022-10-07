Russell: "Bugünkü sonuç, hafta sonunun kalanı için bir gösterge değil"

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Singapur'dan hayal kırıklığıyla ayrılan Mercedes, son 6 yarıştır galibiyete ulaştığı Suzuka'da pek de iyi bir hafta sonu geçirmeyi beklemiyor, nitekim orta ve yüksek hızlı virajlar Ferrari'nin ve Red Bull'un araçlarına çok daha iyi uymakta.

Ancak ıslak zeminde gerçekleştirilen Cuma antrenmanları Mercedes'e umut oldu diyebiliriz, nitekim ilk antrenmanlarda koşulları tanıyan takım, ikinci antrenmanları ilk iki sırada bitirdi. Lider koltuğundaki isim ise yağmur pilotajı konusunda pek veriye sahip olmadığımız Russell.

İyi bir Cuma günü geçirdiklerini inkar etmeyen Russell, hafta sonunun kalan kısmında yağış olmayacağını da hesaba katıyor.

Russell, "Bugünkü sonuç muhtemelen hafta sonunun kalanı için bir gösterge niteliği taşımıyor, yine de gelecekte kullanabileceğimiz birçok şey öğrendik. Pazar günü yağışlı geçebilir, ancak yarın oldukça kuru görünüyor.

"Her şeye rağmen günü zirvede bitirmek ve zaman çizelgesinin en dibinde olduğumuz ilk seansın ardından birtakım iyileştirmeler yapmak her zaman iyi hissettiriyor, yani evet, kötü bir öğleden sonra değildi." dedi.

Geçiş lastiklerine erkenden geçmenin fayda sağlayıp sağlamadığı sorulan Russell, "Evet, bu iyi bir öğrenme yöntemi. Bence en ideal çerçeveyi tutturmaya çalışmalısınız, bu yıl bu imkanı değerlendiremediğimiz zamanlar oldu."

"Eninde sonunda yağmurda piste çıkmak zorunda kalacağız, bu yıl bir daha olmayabilir, gelecek yıl olmayabilir, hatta bir sonraki yıl bile olmayabilir, kim bilir. Ama bir gün bundan faydalanacağız."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Suzuka, Russell'ın pek iyi bildiği bir pist değil; İngiliz pilot, yalnızca 2019 sezonunda, Williams tarihinin en kötü aracı FW42 ile burada yarışma imkanı buldu.

Yine de Japonya'ya döndüğü için sevinçli hisseden Russell," Geri dönmek harika. Pist çok ikonik. Kesinlikle dünyanın en iyi pistlerinden biri, özellikle ilk sektör, çok hızlı, çok akıcı. Taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu da tamamen unutmuşum."

"Dürüst olmak gerekirse yarın için hiçbir fikrim yok çünkü yarın havanın kuru olacağını düşünüyoruz. Sanırım her zamanki gibi savaşacağız, umarım daha iyi bir şeyler yapabiliriz."

"Ancak gerçekten bir fikir edinebilmek için üçüncü antrenmanlara kadar beklememiz gerekecek, bu herkes için çok önemli bir seans olacak. İyi bir sonuç için çaba sarf edeceğiz."