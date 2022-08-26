Russell: “Bugün denediğimiz tüm lastiklerde zorlandım”

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3 haftalık yaz arasının ardından Formula 1 pilotları, Belçika Grand Prix’si ile pistlere döndü. Bugün değişken hava şartları altında gerçekleşen antrenman seanslarında en iyi zaman turları yine Ferrari ve Red Bull’dan geldi.

Öte yandan Mercedes pilotu George Russell, ilk antrenman seansını dördüncü sırada bitirse de ikinci seansta kendisine ilk beşte yer bulamadı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise aynı seansı altıncı olarak tamamladı.

Geçtiğimiz Macaristan yarışında Mercedes oldukça iyi bir performans artışı göstermişti ve Belçika Grand Prix’sine gelirken de Alman takımın bu momentumu koruması bekleniyordu.

Antrenman seansı ardından konuşan Russell, lastik ısıtmak konusunda zorlandığını ifade etti ve son yarıştaki gibi yüksek bir performans göstermelerinin “garantisi olmadığını” söyledi.

Russell, “Lastikleri ısıtmak bu sezon oldukça zorlandığımız noktalardan biri, bugün denediğimiz tüm lastiklerde zorlandım. Bu yüzden, bu [lastikleri ısıtmak] bulunduğumuz koşullarda kesinlikle üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Yine de lastikleri doğru çalışma aralığına getirdiğinizde iyi bir performans çıkarabiliyorsunuz. Bu yüzden, bu konuda iyimser olabiliriz. Ancak tabii ki de Max ve Ferrari ile aramızda olan fark oldukça büyük.”

“Kötü cuma günleri yaşamaya alışkınız. Bu yüzden, bunu tersine çevirebilecek miyiz göreceğiz ama son yarışta gösterdiğimiz performans artışını yine yapabileceğimizin garantisi yok. Bu nedenle, bu akşam sorunları çözmek için aralıksız çalışacağız. Fakat yarın koşullar çok farklı olacak, nasıl olacağını göreceğiz.”

Aracın Macaristan’da olduğundan farklı mı hissettirdiği sorulduğunda İngiliz pilot, “Bu tamamen farklı bir pist, burada düşük yere basma gücüne sahibiz. Macaristan’da [yere basma gücümüz] en yüksek seviyedeydi.”

“Orası sıcaktı burası ise çok soğuk. Piste her çıktığımızda yağmur çiseliyordu. Bu yüzden yarıştan yarışa taşıyabileceğimiz, karşılaştırılabilir bir araç ayarı yok.”

“Bence Formula 1’i farklı yapan şey de bu. Her seferinde farklı bir koşulda piste çıkıyorsunuz, farklı limitler oluyor ve sadece bunları aşmayı denemeniz gerekiyor.” cevabını verdi.

George Russell, Mercedes W13 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images