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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Russell: "Bu yıl geriye doğru gittim"

Mercedes pilotu George Russell, son dönemki performansının geçen yıla kıyasla daha kötü olduğunu kabul ediyor.

Kemal Şengül
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George Russell, Mercedes-AMG

Russell, bu sözleri sıralama turlarının ikinci bölümünde Alex Albon'un ardında kalıp elendiği Avusturya GP hafta sonunda söyledi.

Cumartesi konuşan Russell, "Şu anda işler benim için pek de yolunda gitmiyor."

"Sezon başında kendime çok daha fazla güveniyordum ve aracı limitlere kadar zorlayabiliyordum. Şimdi genel olarak zorlanıyorum ve gridin geri kalanına kıyasla geriye doğru gitmiş durumdayım."

"Bu yüzden durumu anlamam, yarın ve Silverstone'da her şeye baştan başlamam gerekiyor. Normal seviyeme dönmemin uzun sürmeyeceğine eminim." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, yaşadığı sorunların ardından Mercedes'in Monako'ya getirdiği yeni güncellemeler olduğuna inanmıyor.

"Hayır, hiç sanmıyorum. Bence bu sadece yakaladığınız ritimle ilgili. Araç sezon başında haline oldukça benziyor, bazı küçük değişiklikler var. Yani güncellemelerle herhangi bir ilgisi yok."

"Bazen işler yolunda gider ve kendinize güvenirsiniz. Bazen güveninizi biraz kaybedersiniz ve bu da zincirleme etki yaratır. Bu yüzden geri döneceğimi biliyorum."

Britanyalı pilot, daha soğuk koşullarda kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

"Daha soğuk koşullar aracın dengesine yardımcı oldu. Sprint sıralama turlarındaki ilk andan itibaren kendime güveniyordum, dünden çok daha fazla güveniyordum."

"Hızım iyiydi. Bugün Q3 için yeni bir yumuşak lastik saklamıştım ve sanırım ilk beşe girebilirdik. Bu yüzden çok yazık oldu."

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