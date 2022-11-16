Russell: "Bu yıl bir saniyeden fazla gelişim kaydettik"
Mercedes pilotu George Russell, bu yıl kaydettikleri gelişimden gurur duyduğunu söylüyor.
Sezona dalgalanma sorunları nedeniyle istediği gibi başlayamayan Mercedes, özellikle yılın ikinci yarısında büyük bir ilerleme kaydetti ve son yarışlarda düzenli olarak galibiyet mücadelesi verdi
.Beklenen zafer Brezilya GP'de gelirken, takım geçen yılki Suudi Arabistan GP'den bu yana ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
Takıma bu yılki ilk zaferini getiren isim olan George Russell, takımın yıl başındaki performansı göz önüne alındığında, kaydedilen gelişimin "etkileyici" olduğunu söyledi.
Sezon başına kıyasla aracın ne kadar hızlandığı sorusuna Russell, "Bir saniyeden fazla olduğu kesin."
"Sanırım Bahreyn'deki sıralama turlarında 9. en iyi zamanı yaptım. Imola'da Lewis ve ben ikinci seansta elendik."
"Sezon başında rakiplerimiz Alfa Romeo ve Haas'tı. Ferrari'nin bir saniyeden fazla gerisindeydik, ki o zamanlar en güçlü takım onlar gibiydi."
"Sanırım tüm bunlar ne kadar gelişim kaydettiğimizi açıkça gösteriyor."
"Aracın dalgalanma sorununu çözmeye çalışırken çok fazla zaman kaybettik ve bu da aracın gelişim hızını etkiledi."
"Son sekiz yarışta tempo anlamında kaydettiğimiz büyük ilerleme, artık dalgalanma sorununa o kadar da dikkat etmek zorunda kalmamamızdan kaynaklanıyor."
"Şu anda aracın gelişim hızını artırmaya odaklanıyoruz."
Russell, Abu Dhabi GP'de de güçlü olacakları görüşünde.
"Sezgilerimiz orada Ferrari seviyesinde olacağımızı gösteriyor. Hatta belki Red Bull ile aradaki farkı biraz azaltabiliriz."
"Az önce de söylediğim gibi, takım bu yıl inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Austin'den bu yana galibiyet savaşı veriyoruz ve Brackley'de kendisine çok güvenen harika bir ekibimiz var."
"Gelecek yılki ilk yarıştan itibaren zafer için mücadele edebilecek bir araca sahip olmak için her şeyi yapacağız."
Bottas: "Aston Martin'in önünde kalabiliriz"
Hamilton: "Her iki günde de araç hasar gördü"
Son Haberler
Red Bull, rakiplerinin RB18'i kopyalamasını beklemiyor
Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, 2023 yılında rakip takımların RB18'i kopyalayacağına pek inanmıyor.
De la Rosa: "Verstappen böyle yaparsa hiçbir pilot onunla çalışmak istemez"
Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Red Bull'un Max Verstappen'e kendi iyiliği için takım arkadaşlarına daha iyi davranması söylemesi gerektiğine inanıyor.
Alonso: "Aston Martin ile ilk test 'önemli bir fırsat' olacak"
Fernando Alonso, sezon sonu Abu Dhabi Formula 1 testinde Aston Martin ile yapacağı ilk testin, takıma alışması açısından "önemli" olacağını düşünüyor.
Barrichello: "Hulkenberg yeni bir fırsatı hak ediyor"
Eski Ferrari ve Williams Formula 1 pilotu Rubens Barrichello, Haas'a eski takım arkadaki Nico Hulkenberg'i seçmeyi tavsiye etti.