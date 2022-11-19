Russell: "Bu tarz pistlerde hep sorun yaşıyoruz"

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Russell, sıralama turlarının ardından aracın performansı hakkında konuştu: "Umduğumuzdan ve istediğimizden daha yavaştık."

"Hem kısa hem uzun düzlüklerde iyi değiliz. Bu tarz pistlerde yunuslama sebebiyle hep zorlanıyoruz ve Red Bull'a kıyasla aşırı hız kaybediyoruz."

"Performansımız son iki yarışta olduğundan daha geriye düştü çünkü o pistlerde yüksek hızlı virajlar olmadığından böyle bir sorun yaşamamıştık."

"Eğer gelecek yıl daha güçlü bir araca sahip olmak istiyorsak, bu konuda gelişmemiz gerek."

Araçtaki sorunun sidepod tasarımından kaynaklı olup olmadığı sorulduğunda Russell, "Bence bu sezonki performans eksikliğimizin sidepod tasarımıyla pek bir ilgisi yok."

"Bu yüzden sidepod aksine aracın diğer özelliklerine odaklandık."

George Russell, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Hâlâ yapmamız gereken çok şey var. Çözmemiz gereken çok şey olduğunu bilmek bize oldukça güven veriyor."

Red Bull'un yarış için rakipsiz olup olmadığı sorulduğunda Russell, "Red Bull'u bilemiyorum ama bence Max [Verstappen] öyle." dedi.

Ayrıca Mercedes pilotu, cuma gününün ardından Ferrari'nin aracı iyi bir şekilde geliştirdiğini düşünüyor.

Russell, "Cuma günü hızımız Ferrari ile aynı değildi, ama sıralama turlarında daha yakın olduğumuzu gördük."

"Belki de aracı bizden daha çok geliştirebildiler."

"Ama gridin geri kalanına göre daha hızlı olduğumuzu biliyoruz." dedi.