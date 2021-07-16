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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, son bölüme kalarak sekizinci olduğu sıralama turlarının ardından kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

Kariyerinin başından bu yana sıralama turlarında harika bir performans sergileyen Russell, Silverstone'da bu güçlü formunu sürdürdü.

Antrenmanlarda sonuncu olmasına rağmen, sıralama turlarında vites yükselten İngiliz pilot, sürekli ilk ona girebilecek turlar attı.

Önce ikinci bölüme kalmayı başardı ve sonra da sürpriz şekilde, Williams'ı bu yıl ikinci kez son bölüme taşıdı.

Bunu Silverstone gibi zorlu bir pistte yapan Russell, sprint sıralama yarışına sekizinci başlayacak. Seansın ardından, Britanyalı pilotun mutluluğu yüzünden okunabiliyordu.

Russell, sıralama turları sonucuna şöyle tepki verdi: "Yılın en iyi sıralama turlarını, Silverstone'da ve taraftarların önünde yapmak inanılmaz bir şey! Biliyorsunuz, burası benim kendi ülkem, kendi taraftarlarım var, bunu böyle bir yerde yapmak çok heyecan verici bir his."

"Attığım her turda onların bana olan tezahüratlarını duyabiliyordum ki bu hayatımda daha önce hiç tatmadığım bir şeydi. Geçen yıl böyle bir fırsatımız olmamıştı. Açıkçası harika bir duyguydu ve bundan daha fazlasını yapmak istiyorum."

"Bugün antrenman turlarında tempo anlamında en yavaşıydık ve sıralama turlarında sekizinci almayı başardık. Sprint yarışına hazırlanmak için yarın bir [antrenman] seansına sahip olacağız ve hem ilginç hem de farklı olacak."

"Bence pek çok pilot, pazar günü için iyi bir pozisyona sahip olmak adına daha az risk alacak ve bu da muhtemelen onları biraz daha fazla zorlama konusunda bana fırsat sunuyor."

George Russell, Williams, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

George Russell, Williams, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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