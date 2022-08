Russell: "Bu sonuç tüm takım için harika"

Haberi dinle

George Russell, sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve son turuyla sürpriz şekilde pole pozisyonunu kazandı.

Zorlu şartlarda lastikleri en iyi şekilde çalıştıran isim olan Russell, sonucun Mercedes için önemli olduğunu dile getirdi.

Russell, "Şahsen kendimi düşünmüyorum, bir takım olarak bizim için çok harika bir gün."

"Dün muhtemelen sezonun şimdiye kadarki en zor cuma gününü geride bıraktık. Dün gece saat 11'e kadar hepimiz buradaydık ve ayrılmadık. Başımızı kaşıyorduk ve moralimiz düşüktü."

"Adeta kaybolmuşuz gibi hissettim. 24 saat sonra geri dönmek ve pole pozisyonunu almak çok güzel bir his çünkü dün gece neler yaşadığımızı en iyi ben biliyorum. Sıralama turları için puan verilmiyor ama sonuç hepimiz için harika." dedi.

Performansın ardındaki sebepler sorulduğunda Russell, "Bugün son turumda lastikleri doğru aralığa mükemmel şekilde getirdik."

"Her şey doğru şekilde ilerledi. Gerçekten ritim yakaladığınız bir turdaysanız, her şey bir araya gelmeye başlıyor. Bence bugün herkes lastiklerle uğraştı. Bu sabah pek çok kişi geçiş lastikleriyle boğuşuyordu. Oysa bugünkü son turumda her şeyi bir araya getirip, en iyisini yaptım

Pole man George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yarış ise tamamen bilinmeyen olacak. Dünden bu yana aracı büyük oranda değiştirdik. Koşullar değişiyor ve hava çok daha serin olacak. Dünkü yarış tempomuz gerçekten kötüydü, Ferrari ise inanılmaz görünüyordu. Yine de elimizden geleni yapacağız ve galibiyete ulaşmaya çalışacağız."

"Kolay bir yarış olmayacak. Umarım savunma yapmak zorunda kalmayız. Fakat çevremdeki çocuklar ve hatta Max durumu kolaylaştırmayacak. Yarış temposu anlamında aracımızın -her zaman- daha kuvvetli olduğuna inanıyoruz."

"Elbette burası iyi bir sıralama turlarına ihtiyaç duyduğunuz pistlerden birisi. Yine de hızlı bir yarış aracınız varsa, daha hızlı bir sıralama aracınız olmasına kıyasla daha faydalı olur. Bir bakıma iki ya da üç pit stoplu bir yarış olursa, arkadakileri savunamazsınız çünkü diğer araçlar pite erken girebilir, geç girebilir ve sizi geçmenin bir yolunu bulabilir." açıklamasını yaptı.

Russell, bu yıl Mercedes'te kazanan ilk isim olmanın önemiyle ilgili, "Takım ile zafere ulaşan ilk isim olmanın anlamı yok. İkimiz de şampiyonluk için savaşmak istiyoruz ve bunu yapmak için pole pozisyonlarına ve zaferlere ihtiyacımız var. Birlikte çalışmalıyız. Bugün harika bir gündü ama böyle şeylere odaklanmıyorum. Sadece en iyi işi yapmak istiyorum hepsi bu."

"Takım olarak zor bir sezon geçirdiğimiz açık fakat bu yıl biraz zorlansam da sıralama temposu geçmişte hep güçlü noktalarımdan biri oldu. Budapeşte'de de her zaman güçlüydüm. Burayı seviyorum ve eğer araç iyi performans gösterir ve ben de iyi bir iş yaparsam, iyi başarılar yakalayacağımızdan şüphe etmiyordum. Bu gece iyi bir uyku çekeceğim ve yarına odaklanacağım. Bu bizim için harika bir gün." dedi.