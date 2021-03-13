Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
273 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor" Sonraki / Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
Formula 1 / Son dakika

Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş

Ekleyen:

George Russell geçen yıl Mercedes'Le katıldığı Sakhir Grand Prix'sinden sonra sezona kendine güvenerek başladığını söyledi.

Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş

Geçtiğimiz sezon Hamilton’un COVID-19’a yakalanması sebebiyle katılamadığı Sakhir GP’sinde yerini Williams Racing pilotu George Russell almıştı.

Talihsiz pit stopun ardından yarışa ikinci başlayıp sadece üç puan alabilen Russell, Bahreyn’deki sezon öncesi testleri basın toplantısında bu yarışla ilgili soruları da değerlendirdi.

Sakhir’in onun için ne değiştirdiği sorulduğunda İngiliz pilot, ’’Bu tecrübeden çok şey öğrendim. Benim için ilginç olan şeylerden biri sıralama turlarında ikinci olmaktı. Bu benim şu ana kadar ki en iyi sıralamam, bundan önceki en iyi sıralamam ise 12.likti.’’

‘’Yine de pole pozisyonunda olamadığım için üzülmüştüm. Birden gridin önündeydim ve amacım değişmedi, en iyi performansınızı vererek memnun olma amacım değişmedi.’’

‘’Bildiğiniz gibi bu performanstan sonra zor birkaç gün geçirdim. Ancak bunu arkamda bıraktım, bundan ders çıkardım. Mercedes’e de, Williams’a da bana bu şansı verdikleri için minnettarım.’’

‘’Günün sonunda bir kupa alamasam da, o yarışı bir galibiyet olarak görüyorum. Sonrasında, bu sezona da özgüvenli ve kendime inanarak geldim ve bu benim açımdan harika, takım için ve herkes için harika. Bu iyi bir fırsattı.'' dedi.

Mercedes’in bu sezon, Mercedes Formula E sürücüleriyle yedek pilotluk anlaşmasının yanında Nico Hulkenberg’le konuştuğu da biliniyor.

Bu durum göz önüne alındığında Sakhir’deki durumun tekrarlanıp tekrarlanamayacağı sorulan Russell, durumu şöyle özetledi: ‘’Evet, yani resmî hiçbir şeye karar verilmedi. Açıkçası her şey son dakika olmuştu.’’

‘’Geçen sezon böyle durumlara hazırlıklı olmalılardı çünkü bunlar Cuma gecesi gerçekleşebilir ve Cumartesi gecesi başka bir pilotun yarışa katılması gerekebilir.’'

‘’Bunu, oraya gidince görebileceğimizi düşünüyorum.’’

paylaşım
yorumlar
Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

Önceki haber

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

Sonraki haber

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

1s
2
Formula 1

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

5s
3
Formula 1

Wolff: "Hızlı değiliz ve dayanıklılık sorunlarımız var"

4s
4
Formula 1

Raikkonen: "Yeni Ferrari motoru geçen yıldan daha iyi görünüyor"

3s
5
Formula 1

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

1s
Son Haberler
Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
F1

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

1s
Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş
F1

Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş

1s
Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"
F1

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

1s
Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''
F1

Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''

2s
Perez: "Aracın potansiyelini görebiliyorum"
F1

Perez: "Aracın potansiyelini görebiliyorum"

2s
Son Videolar
F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
12s

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
13s

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

More from
Betim Aker
Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''
Formula 1 / Son dakika

Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''

Efsanevi F1 spikeri Murray Walker 97 yaşında vefat etti
Formula 1 / Son dakika

Efsanevi F1 spikeri Murray Walker 97 yaşında vefat etti

Çok Okunanlar Bugün

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

Wolff: "Hızlı değiliz ve dayanıklılık sorunlarımız var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hızlı değiliz ve dayanıklılık sorunlarımız var"

Raikkonen: "Yeni Ferrari motoru geçen yıldan daha iyi görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Yeni Ferrari motoru geçen yıldan daha iyi görünüyor"

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

Ricciardo, McLaren'ın hızını görmek için pazar gününü bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren'ın hızını görmek için pazar gününü bekliyor

Efsanevi F1 spikeri Murray Walker 97 yaşında vefat etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Efsanevi F1 spikeri Murray Walker 97 yaşında vefat etti

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor"

Son Haberler

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.