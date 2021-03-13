Russell bu sezona özgüvenli ve kendine inanarak gelmiş

Geçtiğimiz sezon Hamilton’un COVID-19’a yakalanması sebebiyle katılamadığı Sakhir GP’sinde yerini Williams Racing pilotu George Russell almıştı.

Talihsiz pit stopun ardından yarışa ikinci başlayıp sadece üç puan alabilen Russell, Bahreyn’deki sezon öncesi testleri basın toplantısında bu yarışla ilgili soruları da değerlendirdi.

Sakhir’in onun için ne değiştirdiği sorulduğunda İngiliz pilot, ’’Bu tecrübeden çok şey öğrendim. Benim için ilginç olan şeylerden biri sıralama turlarında ikinci olmaktı. Bu benim şu ana kadar ki en iyi sıralamam, bundan önceki en iyi sıralamam ise 12.likti.’’

‘’Yine de pole pozisyonunda olamadığım için üzülmüştüm. Birden gridin önündeydim ve amacım değişmedi, en iyi performansınızı vererek memnun olma amacım değişmedi.’’

‘’Bildiğiniz gibi bu performanstan sonra zor birkaç gün geçirdim. Ancak bunu arkamda bıraktım, bundan ders çıkardım. Mercedes’e de, Williams’a da bana bu şansı verdikleri için minnettarım.’’

‘’Günün sonunda bir kupa alamasam da, o yarışı bir galibiyet olarak görüyorum. Sonrasında, bu sezona da özgüvenli ve kendime inanarak geldim ve bu benim açımdan harika, takım için ve herkes için harika. Bu iyi bir fırsattı.'' dedi.

Mercedes’in bu sezon, Mercedes Formula E sürücüleriyle yedek pilotluk anlaşmasının yanında Nico Hulkenberg’le konuştuğu da biliniyor.

Bu durum göz önüne alındığında Sakhir’deki durumun tekrarlanıp tekrarlanamayacağı sorulan Russell, durumu şöyle özetledi: ‘’Evet, yani resmî hiçbir şeye karar verilmedi. Açıkçası her şey son dakika olmuştu.’’

‘’Geçen sezon böyle durumlara hazırlıklı olmalılardı çünkü bunlar Cuma gecesi gerçekleşebilir ve Cumartesi gecesi başka bir pilotun yarışa katılması gerekebilir.’'

‘’Bunu, oraya gidince görebileceğimizi düşünüyorum.’’