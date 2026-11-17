Formula 1 Las Vegas GP
Russell: "Bu sezona dair bir pişmanlığım yok"
Mercedes pilotu George Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye karşı şampiyonluk mücadelesini kaybetmesinin ardından sezon boyunca izlediği yaklaşımdan pişmanlık duymadığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 17 Kas 2026 09:45
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, ayın başında düzenlenen Mexico City Grand Prix'sinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti.
Takım arkadaşı George Russell dayanıklılık sorunları nedeniyle bazı yarışlarda puan kayıpları yaşarken, Mercedes pilotu sezon boyunca birçok kez Antonelli'nin performansına yetişmekte zorlandı. Şu anda ise ikinciliği elde etmek için puan mücadelesi veriyor.
Sezon boyunca farklı bir yaklaşım benimseme şansı olsa bunu yapıp yapmayacağı sorulan Russell, "Hayır, sanmıyorum."
"Karşılaşacağınız sorunları, onları yaşamadan önce öngöremezsiniz."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Sezonun ilk yarışını kazanmama yardımcı olan çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. Testlerin ve araçlarla yapılan antrenmanların bu kadar sınırlı olduğu bir dönemde, yarışlar sırasında öğreniyorsunuz."
"Sezonun gidişatından memnun değilim ancak geriye dönüp baktığımda hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum."
"Mümkün olduğunca, hatta bence herkesten daha fazla hazırlandım. Zor anların ardından yeniden ayağa kalkmayı başardım."
"Sorunların ne olduğunu anlamak ve bunları çözmeye çalışmak için elimden gelen en büyük çabayı gösterdim. Bütün bunlar bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirdi. Spor böyle bir şey; her yıl kazanamazsınız." şeklinde yanıt verdi.
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- Motorsport.com Ekibi
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