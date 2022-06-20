Russell: "Bu sezon ilk kez Ferrari ve Red Bull'a bu kadar yakındık"

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Russell, risk aldığı ve kuru zemin lastiği tercih etmesi nedeniyle ancak 8. sırayı elde edebildiği Cumartesi gününün ardından nispeten iyi bir yarış geçirdi. Mücadeleyi 4. sırada tamamlayan Mercedes pilotu, "tüm yarışları ilk beşte tamamlama" serisini de sürdürdü.

Yarışın hemen ardından konuşan Russell, "Alpine ve Haas'ları geçebileceğimize inanıyordum, ancak Leclerc ve Perez'in üstesinden gelebileceğinden endişeliydik, dolayısıyla yarışı onların önünde bitirdiğimiz için şanslıyız. Bugünkü hızımız, sezon geneliyle kıyasladığımızda, Ferrari ve Red Bull'a yakındı."

"Muhtemelen ikinci güvenlik aracı periyodu esnasında pite girmek isterdim, ancak bunun sonucumu etkileyeceğini pek düşünmüyorum. İkinci ve son bölümlerde oldukça hızlıydık, dolayısıyla lastikleri çalıştıramamamız ve podyum mücadelesinden uzaklaşmamız hayal kırıklığı oldu. Yine de 4. sıradayız, takım için iyi puanlar elde ettik ve podyuma dönmeyi başardık. Bu harika."

Kanada GP'si hafta sonu boyunca gündemdeki bir diğer mesele de dalgalanmaydı. FIA'nın takımlara gönderdiği ve "belli bir seviyede dalgalanmanın üstünün kabul edilmeyeceği" yönündeki direktifin ardından Mercedes bu hafta nispeten daha rahat göründü.

Dalgalanma yaşayıp yaşamadıkları sorulan Russell, "Araç biraz zıplıyordu fakat dalgalanma yaşamıyorduk, sadece düzlüklerde biraz sekiyorduk o kadar. Bu gece biraz daha rahat uyuyacağız!"

"Ancak dalgalanma sorununu tamamen çözdüğümüzü düşünmüyorum, bu hafta sonu çok farklı faktörler vardı; rüzgar ve pistin tümsekli yapısı gibi. FIA'nın bu hafta sonu yayınladığı revizyonlar nedeniyle tabandaki metal destek kolunu araçtan çıkardığımızı da belirtmeliyim, dalgalanma sorunu henüz bitmekten çok uzak." dedi.