Formula 1 Meksika GP

Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"

George Russell, 2026 sezonunda özellikle takım arkadaşının güçlü performansına karşı yaşadığı zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 20:31

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

George Russell'ın Mercedes'teki takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin bu hafta sonu şampiyonluğunu elde etmesi yalnızca ilk 9'da yer almasına bağlıyken, ikincilik için pilotlar arasında daha sıkı bir savaş veriliyor.

Şu anda şampiyona sıralamasında Russell 242 puanla ikinci sıradayken, onu yalnızca 1 puan gerideki Ferrari pilotu Lewis Hamilton ve 6 puan gerideki Max Verstappen takip ediyor. Charles Leclerc ise 9 puan geride dördüncü sırada.

İkincilik mücadelesi açısından sezonun son yarışlarının önemi hakkında konuşan Russell, asıl önceliğinin şampiyona sıralamasından ziyade performans istikrarını yakalamak olduğunu belirtti.

Medya gününde konuşan Mercedes pilotu, "Kariyerimde hiçbir zaman bu kadar performans dalgalanması yaşamadım, ancak o performansın hâlâ içimizde olduğunu biliyorum. Çünkü Bakü'de böyle bir performans gösterebiliyorsanız, yeteneğinizi kaybetmiş olamazsınız."

"Sorunumuz, bunu yeterince sık tekrarlayamamak. Bunun nedenini bilmiyoruz. Daha önce ne takım olarak ne de kişisel kariyerimde böyle bir durumla karşılaştım. Dolayısıyla sezonun son yarışlarında önceliğim bu olacak."

"Griddeki her sürücü için önemli olan tek sıra birinciliktir. Çocukken hayal ettiğiniz şey, diğerlerinin en iyisi olmak değildir. Elbette mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmek ve olabildiğince çok yarış kazanmak istiyorum."

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"Ancak benim için sezonu olumlu bir ivmeyle tamamlamak, nihai sıralamadan daha önemli. İkinci, üçüncü, dördüncü ya da beşinci bitirmem uykumu kaçıracak veya rahat uyumamı sağlayacak şey değil. Bunları belirleyen, ortaya koyduğum performanslar olacak." dedi.

Şampiyona lideri takım arkadaşı Antonelli ile ilişkisi de sorulan Russell, arkadaşlıklarının oldukça iyi durumda olduğunu ve rekabete rağmen aralarında ciddi bir gerilim yaşanmadığını söyledi.

Russell, "Kişisel açıdan Kimi gerçekten harika bir insan ve çok enerjik biri. Bu yıl iyi ilişkimizi sürdürmememiz için hiçbir neden olmadı."

"Bu tür rekabetler genellikle pist üstündeki olaylar veya davranışlar nedeniyle başlıyor. Gerçek şu ki Kimi bu yıl benden daha yüksek bir seviyede performans gösterdi. Dolayısıyla bu tür durumlarla çok sık karşılaşmadık. Bir ya da iki yarışta böyle anlar yaşadık."

"Yarış söz konusu olduğunda ise genellikle kendi alanımızda kalıyor ve bireysel mühendislerimizle çalışarak araçlarımızdan en iyi sonucu almaya uğraşıyoruz."

"Yaklaşımım şu: Biz, ringde doğrudan birbirimizle mücadele eden boksörler değiliz. Aslında kendimizle mücadele ediyoruz. Bir golfçü gibi düşünebilirsiniz. Sıralama turlarındaki bir turu tek başınıza atarsınız. İyi bir performans gösterip göstermemenizi, yaptığınız çalışmalar ve hazırlık belirler."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Bu nedenle doğrudan en büyük rakibime bakıp onu nasıl yeneceğimi düşünmüyorum. Bunun yerine kendime bakıyor ve bu kötü performansları yaşamamak için ne yapmam gerektiğini sorguluyorum. Ayrıca en iyi performanslarım sırasında kendimi ve otomobili nasıl hissettiğimi anlamaya, bu koşulları daha sık tekrarlamaya çalışıyorum."

"Açıkçası bu yıl kendim hakkında öğrenmek istediğimden daha fazlasını öğrendim. Sporda yaşadığınız inişler ve çıkışlar çok büyük. Bunun nedeni hepimizin yaptığımız işi çok önemsemesi."

"Ancak kendime 28 yaşında olduğumu hatırlatıyorum. Lewis Hamilton'ın 41 yaşında, Fernando Alonso'nun ise 44 yaşında hâlâ çok iyi performans gösterdiğini görüyorum. Lewis şampiyonluklarının çoğunu 30'lu yaşlarında kazandı. Dolayısıyla bu sezon kariyerimin tamamını tanımlamayacak ve beni yıkmayacak, aksine daha da güçlü yapacak."

"Zorlu anların ardından yeniden ayağa kalkma konusunda gösterdiğim dayanıklılıkla gurur duyuyorum. Bu sezonun en kötü dönemlerinden sonra genellikle çok güçlü geri dönüşler yaptım."

"Hayatımın büyük bölümünde yarıştım ve kariyerimde başarısız olduğum dönemlerden çok daha fazla başarılı dönem yaşadım. Ne kadar büyük bir sporcu olursanız olun, kariyerinizin her yılında en yüksek seviyenizde performans gösteremezsiniz."

"Ne yazık ki bu sezon, belki de en çok ihtiyaç duyduğum dönemde karşıma çıktı. Ancak bu, yolculuğumun sonu değil. Önümde hâlâ 12 ila 15 yıllık bir kariyer olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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