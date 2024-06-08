Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Russell, Kanada Grand Prix sıralama turlarında Q3'teki son denemesinde 1:12.000'lık bir tur attı.

Şaşırtıcı bir şekilde son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in de kendisi ile tamamen aynı turu atmasının ardından pole pozisyonu Russell'a gitti.

Mercedes pilotu, önde olma duygusunu özlediğini açıklarken, bu durumun takımı için yeni bir başlangıç olduğuna inanıyor.

Russell, "Bu gerçekten inanılmaz. Çok iyi hissettiriyor."

"Fabrikada çok sıkı çalıştık. Monako'da da söylediğimiz gibi, bunun sezonumuz için bir başlangıç olmasını umuyoruz ve bence öyle."

"Bu duyguyu özlemişim."

"Yarın için heyecanlıyım. İlk adım tamamlandı ama şimdi gözümüz galibiyette."

"Monako'ya bazı güncellemeler getirdiğimizden beri araç harika hissediyor, şu anda gerçekten bu mücadelenin içindeyiz. Bu yüzden yarın bunu başaracağız." dedi.