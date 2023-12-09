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Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

Mercedes bu yıl zorlu bir sezon geçirdi. Ancak George Russell kış tatilinde kazançlar elde edileceğinden emin.

Editör Burak Yasul
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George Russell, Mercedes

George Russell, bu yıl hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Mercedes'in kış tatilinde kazanımlar elde edeceğinden emin.

Brackley merkezli takım, rakipleri Red Bull'un 21 yarışın 20'sinde zafere ulaşarak yılı domine etmesiyle 2011'den bu yana ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz yıl getirilen yeni teknik düzenlemeler, Mercedes'in üst üste birkaç yıl şampiyonluk başarısı elde ettikten sonra şampiyonada geriye düşmesine neden oldu.

Mercedes, orijinal konseptinin onları öne taşıyacak bir konuma getirmeyeceğini kabul ettikten sonra otomobilinin gelişim yönünü değiştirmeyi tercih etti.

2023 sezonunu Merkalar Şampiyonasında ikinci sırada tamamlayan Mercedes pilotu Russell, W14'ün bir önceki otomobile göre sürüşün daha rahat bir araç olduğunu söyledi.

Medyaya konuşan Russell, "Geçen yıl kesinlikle kullanması daha zor bir otomobil vardı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

"Ancak pek çok takım için olduğu gibi biz de bazı büyük geliştirmeler yaptık ancak bu yıl bizi tuzağa düşüren şey kış oldu."

"Yanlış yöne gittik. Bazı hatalar yaptık ve Bahreyn'de piste çıkar çıkmaz bu açıkça görüldü." dedi.

Red Bull ile arasındaki farkı kapatması gereken Russell, Mercedes'in yeni sezon öncesinde kazanımlar elde edeceğinden emin ancak sıralamadaki yerini tahmin etme konusunda temkinli.

Russell, "Üçüncü yıla girerken, aynı hataları yapmayacağımızdan eminim."

"Bu kış iyi kazançlar elde edeceğimizden eminim, şu anda onları arıyoruz."

"Ancak günün sonunda bu göreceli bir oyun ve rakiplerimizin ne getireceğini bilmiyoruz." dedi.

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