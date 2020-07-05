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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bu kadar önde olacağımızı düşünmemiştim"

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Russell: "Bu kadar önde olacağımızı düşünmemiştim"
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 07:59

Williams pilotu George Russell, 17. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından sonucun beklentileri aştığını söyledi.

Williams, son iki yılda gridin en yavaş takımıydı ve puan almakta dahi zorlanıyordu.

Fakat bu yılki aracın üzerinde daha fazla çalıştılar ve yine gridin arka tarafında yer alıyor olsalar da gelişmeyi başardılar.

George Russell, sıralama turlarında iki Alfa Romeo pilotlarını ve takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi geçerek 17. oldu.

İngiliz pilot, bu sonucun beklentileri üzerinde olduğunu doğruladı

Russell, "Bugünün sonucu beklentilerimi aştı. İleriye doğru bir adım attığımızı biliyordum, ama böyle bir pozisyon alacağımızı düşünmemiştim."

"Ne yazık ki en hızlı turumda herhangi bir pilotun hava koridoruna giremedim. Bu da yaklaşık 0.2 saniyelik bir kayıp manasına geliyordu ama buna rağmen hâlâ iyi bir turdu."

"İleriye doğru büyük bir adım attık ve ve sıralama turlarından hemen hemen her şeyi aldık. Takım araçtan en iyi şekilde yararlanma konusunda harika bir iş çıkardı. Yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Nicholas Latifi ise üçüncü antrenmanda kaza yapmasının ardından sıralama turlarında son sırada yer aldı.

"Sabah, antrenman turlarında yaptığım kaza göz önüne alındığında, ilk  sıralama turlarımın gidişatından memnunum. Sabah aptalca bir hata yaptım ve sıralama turlarına tam olarak hazırlanmak için yeterli tur atamadım."

"Hızdan memnunum ve kendim ve araçtan daha fazlasını alabileceğimi biliyorum. Umarım yarın hatasız bir yarış çıkarabilirim."

 
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Editör Kemal Şengül

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