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Formula 1 Kanada GP

Russell: "Bu kaçırılmış bir fırsattı"

George Russell, pole pozisyonundan başladığı Kanada Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirdiği için üzgün.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes pilotu, yarışa pole pozisyonundan başlamasına ve startta yerini korumasına rağmen 'olaylı' geçen yarışta geriye düştü ve damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Yarışın ardından konuşan Russell, hayal kırıklığına uğradığını ancak yılın ilk podyumunu elde etmekten memnun olduğunu açıkladı.

Russell, "Bu kaçırılmış bir fırsattı. Başlangıçta ıslak zemin lastiklerinde gerçekten hızlıydık, sonra arkamızdan Lando geldi." 

"Kuru zemin lastiklerine geri döndüğümüzde birkaç hata yaptım, sınırları zorladım ve bunun bedelini ödedim. "

"Yine de yılın ilk podyumunu elde ettik. Bu hafta sonu gerçekten hızlı bir aracımız vardı ve zafer için mücadele etmek gerçekten eğlenceliydi. F1 böyle bir şey ve biz de bu yüzden yarışıyoruz." dedi.

Yarışı kazanıp kazanamayacağı hakkında ise Britanyalı pilot şunları söyledi: "Hızımız vardı. Max çok güçlüydü ama yarışın sonunda orta lastikleri taktığımızda gerçekten hızlıydık."

"Oscar'ı geçmeye çalışırken yaptığım ve Lewis'e bir pozisyon kaybettiren o hata bize ikinci sıraya mal oldu ve belki de yarışın ilerleyen bölümlerinde Max'le liderlik mücadelesine girebilirdik. Ancak bu hafta sonundan tüm olumlu sonuçları alacağız."

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