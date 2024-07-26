Russell: "Bu hafta sonu yeni güncellemelerimiz var"
George Russell, bu hafta sonu Mercedes'in yeni bir güncelleme paketine sahip olduğunu doğruladı.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Mercedes bu hafta sonu için yeni bir güncelleme paketi hazırladı ve yaz arasına mümkün olan en iyi seviyede gitmeyi hedefliyor.
Hafta sonu öncesinde konuşan Russell, şöyle dedi: "Son yarış Budapeşte'nin bildiklerimizi doğruladığını düşünüyorum; aracımız daha sıcak yarışlara kıyasla daha soğuk koşullarda çok daha iyi performans gösteriyor."
"Spa'ya giderken bazı güncellemelerimiz var ve bunların bizi bir sonraki seviyeye taşıyıp taşıyamayacağını görmek heyecan verici olacak."
"McLaren pilotlarına ve Red Bull'a karşı mücadele etmek istiyoruz."
"Bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz ve bu hafta sonu oraya geri dönebilirsek kesinlikle harika olacak."
Lewis Hamilton da bu hafta sonu yeni parçalarla takımın nasıl performans sergileyeceğini merak ediyor.
Hamilton şöyle dedi: "Bu hafta sonu bir güncelleme yapacağız, bu yüzden bunun bize pistte nasıl hissettireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."
"Önümüzdeki 11 yarışta bizi nelerin beklediğini göreceğiz."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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