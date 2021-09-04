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Russell: ''Bu hafta sonu umduğumuz kadar hızlı değildik''

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George Russell, sıralama turlarının ikinci bölümünde yaptığı kazanın ardından bu hafta sonu umdukları kadar hızlı olmadıklarını söyledi ve takımdan kaza için özür diledi.

Russell: ''Bu hafta sonu umduğumuz kadar hızlı değildik''

Hollanda Grand Prix hafta sonunda pist üzerinde aksiyon olan ilk gün olan Cuma günü üç tane kırmızı bayrak çıkmıştı. Cumartesi ise kırmızı bayraklar kesilmedi.

İkinci bölümde önce Russell'ın, ardından da takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin bariyerlere girip seans içinde iki kırmızı bayrağa neden olmalarının ardından, Williams, diğer takımlara nazaran daha zorlu bir sıralama turu seansı geçirmiş oldu.

İngiliz pilot bu hafta sonu umdukları kadar hızlı olmadıklarını ve sıralamalarda attığı hızlı turda aracı zorladığını belirtti.

''Evet kesinlikle öyleydi. Bu hafta sonu umduğumuz kadar hızlı değildik ve çok, çok iyi bir tur atıyordum. Sondan bir önceki virajdan çıktım ve çok zorluyordum.''

''En sonunda son viraja doğru çok atak yaptım ve arka tarafı kaybettim. Yani, takımdan özür dilerim çünkü sıralama turlarımızın böyle bitmesini istemezdik.''

Araçta ne kadar hasar olduğu sorulan Russell, bir ceza almayacağını ve Williams ekibinin bu hasarı gece boyunca halledebileceğini düşündüğünü ekledi.

''Arka süspansiyonda biraz hasar var ancak herhangi bir ceza çıkmamalı. Bir sorun yok, çocukların bir gecede halledemeyeceği bir şey değil.''

''Söylediğim gibi takımdan özür dilerim çünkü bu noktada ilk 10'a çıkabilirdim. Seansın ilerleyen bölümlerinde bu nasıl ilerlerdi bilmiyorum.''

''Ancak zorlamam ve neler yapabileceğimi görmem gerektiğini hissettim. Sıralama turlarımı bu şekilde bitirmek istemezdim.''

Russell, geçiş yapmanın zor olduğu Zandvoort'ta yapılabilecek lastik stratejileri hakkında da konuştu.

''Bu geçiş yapmanın çok zor olduğu bir pist ve kimse lastiklerin nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Çok fazla sağa dönülen viraj var ve bu yüzden sol ön ve sol arka lastikler çok zorlanıyor. Bu da işi zorlaştıran şey.''

''Bazıları yarın için iki orta hamur sakladı, belki de iki kez pit stop yapmayı düşünüyorlardır. Bazıları iki lastik saklamadı ve iki pit stop yapabilirler veya bazıları risk alıp tek stop da yapabilir.''

''Bu yeni bir tecrübe olduğu için, Cuma günü sadece 12 tur üst üste atabildik ve yarın 72 turumuz var. Yani, bunun nasıl olacağını bilmiyoruz.''

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