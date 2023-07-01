Russell: "Bu hafta sonu istediğimiz şekilde gitmiyor"

Cumartesi günkü Sprint yarışının gridini belirleyen Sprint Shootout, Mercedes pilotları için hiç iyi gitmedi.

Seans boyunca pek çok pilotun pist limitleri nedeniyle turlarının silindiğini gördük; bunlardan biri de Lewis Hamilton'dı. Britanyalı pilot, hızlı turunun silinmesi ve ardından trafikte kalmasıyla seansın ilk bölümünde garaja çekildi ve 18. sırayı elde etti.

Russell da aynı şekilde umduğunu bulamadı. Mercedes pilotu ikinci bölüme kalmayı başarsa da hidrolik sorunuyla tur atamadı ve günü 15. sırada tamamladı.

Seansın ardından Russell, şunları söyledi: "Gerçekten yazık oldu."

"Orta hamur kullandığımızı düşünürsek hızımız çok iyi görünüyordu, ilk bölümde 4. ve 5. sıradaydık. Bugün iyi bir seans geçirmememiz için hiçbir neden yoktu ve bence ilk beşe girmek kesinlikle mümkün olabilirdi. Ancak ne yazık ki bu bizim için iyi bir hafta sonu değil."

"Bu öğleden sonra ve yarın ne yapabileceğimize bakacağız; kesinlikle gelecek hafta daha güçlü dönmeye çalışacağız."

"Ancak Sprint zor olacak. Pist sıcaklığı artmazsa bir DRS treni görmemiz muhtemel. Bu yüzden yarın için daha iyimserim, 11. sıradan başlayarak yükselmek için bir şansımız var."

"Dediğim gibi, bu bizim için iyi bir hafta sonu değil ve kesinlikle istediğimiz gibi gitmiyor."