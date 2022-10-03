Russell: "Bu hafta sonu galip gelebilecek güçteydik"

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Sıralama turlarının ardından yeni motora geçen ve yarışa pit yolundan başlayan Russell, ilk turlarda temiz bir iş yapamadı ve Valtteri Bottas ile hafifçe temas etmesinin ardından biraz tempo kaybetti.

Bu nedenle risk alan ve herkesten yaklaşık 10 tur önce kuru zemin lastiklerine geçen İngiliz pilotun bu kararı birkaç tur sonra hızlı turlar atmaya başlamasıyla birlikte meyvesini verdi -ancak bu kez de Yuki Tsunoda'nın kaza yapması nedeniyle güvenlik aracı piste girdi ve Russell'ın avantajı kayboldu.

Birkaç tur sonra ise Mick Schumacher ile çarpışan Russell lastik patlattı ve tabiri caizse sürünerek pite dönüp lastik değiştirdikten sonra yarışı 14. sırada bitirdi -ancak yarışın en hızlı turunu kaydetmeyi de başardı.

Motorsport.com'a kuru zemin lastiklerine geçiş hakkında konuşan Russell, "Normalde pitten isteğim yeni bir set geçiş lastiği takmaktı."

"Ancak böyle bir durumda takıma güvenmeliydim, onlar da bana güvendiler ve kuru zemin lastiklerine geçerek farklı bir şey deneme vaktinin geldiğini düşündüler."

"O sırada her şeyi batırdığımı düşünmekteydim, dolayısıyla bir şeyler yapmam gerekiyordu. F1 böyle durumlarda çekilmez hale geliyor ancak bu yılki 17 yarışın 15'inde gayet iyiydik, bazı yarışlarda ise doğru kararları veremeyebiliyoruz."

"Biraz kararsız olduğumuzu itiraf etmeliyim. Hiç kimseyle mücadele edemediğimiz bir yarıştı, tansiyonlar yüksekti ve bir şeyler denememiz gerekiyordu." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tüm yaşananlara rağmen Russell aldıkları kararların olumlu etki yarattığını da düşünüyor.

Russell, "Açıkçası ilk anda tamamen yanlış bir karardı. Ama daha sonra meyvesini verdi."

"Çünkü güvenlik aracı sonrası yarış yeniden başladığında bir turda üç aracı geçtim ve Mick ile yaşadığım kazadan önce 11. sıraya kadar yükselmiştim."

"Evet, bir şeyler denemek zorundaydık, ancak her türlü çok fazla ilerleme kaydettiğimizi gösterdik. Bu da bana yılın geri kalanı için umut veriyor."

"Bence ilk olarak, bugün araçtaki sorunları giderdik ve güvenimiz yerine geldi."

"Normal hızımızı yeniden kazanmayı başardık, bu hafta sonu kesinlikle galibiyet alabilecek bir aracımız vardı. Dolayısıyla bu hafta sonunun bu şekilde ilerlemesi biraz utanç verici."

"Bence bugün çok ama çok hızlıydık. Mick'le yaşadığımız o olay olmasaydı, kesinlikle ilk 10'un içinde bitirirdik. Orada ne olduğundan çok emin değilim."

"Ama F1'de bazen böyle oluyor. Harika bir form grafiği yakaladık. Takım olarak da tüm sezon boyunca kusursuz olduğumuzu düşünüyorum. Ama belli ki bu hafta sonu işler bizim aleyhimize gelişti." dedi.

George Russell, Mercedes W13, runs wide Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son olarak yaşadığı sıkıntıların bir diğer sebebi olarak pistin geçişe elverişli olmamasını gösteren Russell, "Bu koşullarda biraz cüretkâr olmanız gerekiyor. Böyle bir pistte DRS olmadan geçiş yapmak imkansıza yakın."

"F1'in bu tür pistlerle ilgili öğrenmesi gereken bir şey olduğunu hissediyorum, tıpkı Barselona'da olduğu gibi tek sollama fırsatı biraz hızlı virajlarda geliyor."

"90 derecelik sola virajda 100 metre ilerledikten hemen sonra fren yapıyorsunuz. Bu virajı biraz daraltmak için yeterince alana sahibiz."

"Çok geriden hamle yaptım. Eğer işe yarasaydı, harika olurdu, ama yaramadı. Yine de Mick'i iki tur içinde yakaladık. Bu da bugün ne kadar hızlı olduğumuzu gösteriyor." dedi.