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Formula 1 Abu Dabi GP
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Russell: "Bu gece gözden geçirmemiz gereken çok şey var"

Mercedes pilotu George Russell, Yas Marina pistinde geçen Cuma gününün ardından takım olarak nerede olduklarına dair net bir resim elde edemediklerini, bu yüzden gece boyunca çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes F1 W14

Abu Dabi GP Cuma günü pilotlar için pek de verimli geçmedi.

Sezonun son yarış hafta sonunun ilk antrenman seansında pistte genel olarak çaylak pilotlar varken, ikinci seans da kırmızı bayraklarla geçti. 

Mercedes pilotu Russell, bu sebeple performans anlamında tam olarak nerede olduklarını net bir şekilde göremediklerini dile getirdi. 

Russell, "Bizim için nispeten olumlu bir Cuma günüydü."

"İlk antrenman seansında pistte çok sayıda çaylak pilot vardı, bu nedenle hızımızın nerede olduğunu net bir şekilde göremedik. Yine de Fred takım için iyi bir iş çıkardı ve incelemek için pek çok yararlı veri elde ettik."

"İkinci seans ise kesintili bir seanstı, bu yüzden yine rakiplerimize karşı nerede olduğumuzu veya hızımızın nerede olabileceğine dair net bir resim elde edemedik."

"Bu sebeple gece boyunca gözden geçireceğimiz çok şey var, umarım bu bizi sezonun son yarışını yüksek bir yerde bitirmek için iyi bir noktaya getirir. Yarın için heyecanlıyım." dedi.

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