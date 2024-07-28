Russell: "Bu galibiyeti alacağımızı hiç tahmin etmemiştim"
George Russell, Belçika Grand Prix'sinde galibiyete ulaşmasının kesinlikle sürpriz olduğunu söylüyor.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Russell, Spa'daki yarışa altıncı sıradan başladı. Takım arkadaşının üçüncü turda liderliği elde etmesinin ardından galibiyet, Lewis Hamilton'dan çok uzakta görünmüyordu.
Ancak 44 turluk yarışta tüm pilotlar iki pit stop yaparken; Russell adeta bir kumar oynayarak tek pit stop yapma stratejisi izledi.
Son turlarda arkasındaki takım arkadaşı kendisine atak yapacak mesafeye gelip aynadan birkaç kez kendisini gösterse de öne geçmeyi başaramadı. Böylelikle Russell, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Russell, "İnanılmaz bir sonuç! Bu sabahki strateji toplantımızda bu galibiyeti alacağımızı kesinlikle tahmin etmemiştim."
"Araç harika hissettirdi, cuma gecesinden itibaren birçok değişiklik yaptık. Sürekli 'Sanırım tek pit stop yapabiliriz' diyordum ve stratejimiz bizi yarı yolda bırakmadı."
"Lewis'e tebrikler. Yarışı gerçekten iyi bir şekilde kontrol etti. Eğer koşullar farklı olsaydı, eminim ki zafere ulaşırdı. Takım için ilk iki sırayı elde etmemiz harika."
"Bu bir ekip çalışmasıydı. Zar attık ve şansımız yaver gitti çünkü araç harika hissettiriyordu, iyi bir tempomuz vardı." şeklinde konuştu.
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