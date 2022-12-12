Russell: "Brezilya GP'sinin son 10 turu, yarışın kalanından 100 kat daha zordu"
George Russell, ilk galibiyetini elde ettiği Brezilya GP'sinde son 10 turun yarışın kalanından 100 kat daha zor olduğunu söylüyor.
Pole pozisyonundan başladığı Brezilya GP'sini rahat şekilde lider götüren Russell, Lando Norris'in aracının pist üstünde kalmasının ardından tüm avantajını kaybetti ve yarış başlarken takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı savunması gerekti.
Takımın yarışmalarına izin vermesiyle birlikte afallayan Russell son 10 turda farkı açmayı başararak çizgiyi ilk sırada geçti ve ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.
The Race'a ilk galibiyetini yorumlayan Russell, son 10 turun bitmek bilmediğini söylüyor.
Russell, "Son 10 turda bir hata yaparsam [Hamilton'ın] DRS'ye gireceğini biliyordum, bu durumda ne olacağını kim bilebilir? Lastikleri korumayı asla göze alamazdım, gaza basmaya devam etmeliydim."
"Yarışın 10 turu ilk 60 turdan 100 kat daha zordu. İlk 60 turu her hafta sonu yapabilirim ama son 10 turda tempo çok yüksek ve hata yapma lüksünüz yok." dedi.
Sezon boyunca birtakım olaylar yaşamasının ardından Brezilya'da sakin bir hafta sonu geçiren Russell, "Her zaman görünmeyen çok şey oluyor."
"Gittiğiniz her yarışta cesur bir yüz ifadesi takınıyorsunuz. Ama insan olarak hepimizin iyi anları ve zor anları var. Profesyonel bir sporcu olarak bizim için bu genellikle performansınızla çakışıyor."
"Özellikle internette yazılanlara bakmaya çalışmıyorsunuz ama görmemek mümkün değil. Tüm bunlar kötü performanslarla bir araya geldiğinde sindirmesi bir hayli zorlaşıyor." dedi.
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