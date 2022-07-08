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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Russell: "Böyle bir hatanın şanslı ya da talihli sonucu olamaz"

Mercedes pilotu George Russell, Avusturya GP sıralamalarında yaşadığı kazanın ardından aracı hasar almamış olsa bile bunu şanslı bir durum olarak kabul edemeyeceğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Russell: "Böyle bir hatanın şanslı ya da talihli sonucu olamaz"
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Avusturya'da sıralamaların son seansında önce Mercedes'ten Lewis Hamilton, sonrasında ise takım arkadaşı Russell kaza yaparak seansa erken veda ettiler.

Hamilton hiç zaman turu atamazken Russell ilk turu sayesinde seansı 5. sırada tamamladı. Russell, son virajda pist dışına çıksa da aracına çok fazla hasar vermeden durmayı başardı gibi.

Buna rağmen Russell, bu durumu şanslı bir kurtarış olarak adlandıramayacağını söyledi.

Russell, "Bunun şanslı bir kaçış olduğunu söyleyemem. Kaza hasarını yeniden gözden geçirmeliyiz. Böyle bir hata yapmanın ardından şanslı ya da talihli olmazsınız. Dördüncü olabilirdim. O turumda 0.1 sn daha iyiydim, bu yüzden şansımızı denedik çünkü üçüncülük şansımızın olduğunu düşündük. Ancak sonunda öyle olmadı. Ne kadar zarar aldığımıza bakmalıyız. Takım ve garajdaki ekibimiz için üzgünüm." dedi.

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Mercedes'in normalde de pek güçlü olmadığı Red Bull Ring'de gösterdiği performans için Russell, "Kesinlikle olumlu işaretler var. Araca bir şeyler eklediğimizi biliyoruz. Ferrari ve Red Bull'un, kuralların yorumu konusunda taban plakasında sınırları muhtemelen zorladığını biliyoruz. Muhtemelen tüm bunlar bir araya geldiğinde bizim lehimize oldu. Kendimizi kaptırmayalım. Lewis olağan üstü bir iş çıkarıyordu. O, bugün uçuyordu. Tam emin değilim ancak sanırım ben sıralamalar için ayarlar konusunda yanlış yönde ilerledim. Ama bu ayarlar yarış için iyi olabilir. Söylediğim gibi, fiziksel açıdan iyiyim, sadece aracı düzeltebileceğimiz konusunda biraz endişem var." dedi.

İlk hızlı turu sayesinde 5. olan Russell, yarış için iyi pozisyonda olduklarını söyledi.

Russell, "Genellikle yarış performansımız sıralama performansından daha iyi oluyor. Bu açıdan kesinlikle mücadelenin içerisindeyiz. Takım olarak, performans açısından muhtemelen en iyi sıralama seansıydı. Ancak sonuç açısından muhtemelen en kötüsü oldu. Evet, bu bir yarış. Zor bir dönem geçiriyoruz ve şahsen son birkaç yarıştır bazı sıkıntılı yarışlarım oldu. Ancak bunu telafi etmek için yarına sahibiz." dedi.

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