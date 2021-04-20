Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

Ekleyen:

George Russell, Imola'da Valtteri Bottas ile yaptığı kazanın, ana takımı Mercedes'le olan ilişkisine zarar vermeyeceğinden emin.

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

Williams pilotu Russell, Emilia Romagna Grand Prix'sinde dokuzuncu sıra için Bottas'ı geçmeye çalışırken,  ikili çarpıştı ve büyük bir kaza yaptılar.

Olay, her iki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden oldu ve pist boyunca dağılmış parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Ayrıca, Bottas'ın aracında meydana gelen hasar, aracının büyük bir kısmının hurdaya dönüşmesine yol açtı.

Bottas ve Russell olay hakkında birbirlerini suçlasalar da, Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın yaptıklarını hoş karşılamadığını, “öğrenecek çok şeyi” olduğunu ve bir Mercedes aracına karşı daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Russell, pazartesi akşamı Bottas'tan bir özür diledi ve “tüm durumu daha iyi yönetmiş olması gerektiğini” söyledi.

Russell, özründen önce verdiği demeçte, yaşanan olayın Mercedes ile olan ilişkisi üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Russell, 2017'den bu yana Mercedes genç sürücü programının bir üyesi ve belki de 2022 gibi yakın bir tarihte Bottas veya Lewis Hamilton'ın yerine geçebilme şansı var.

Russell, "Bu Mercedes ile olan ilişkime zarar vermeyecek. Onlarla zaten konuştum ve her iki taraf da birbirini anlayışla karşıladı."

“Benim yerimdeyken, önünüze baktığınızda hangi aracın olduğunu gerçekten dikkate almıyorsunuz. Bu geçişi zaten kesinlike yapacaktım."

“Bu sadece biraz nemli bir nokta olmasaydı, açık ve kolay bir geçiş olurdu.Geçtiğim nokta, nemli değildi. Pist sola doğru kıvrılıyordu, biraz nem vardı ve ben de sağa sıkışmış oldum.” dedi.

Russell, kazadan kısa bir süre sonra Bottas'ın kokpitine gitti ve Fin pilotun kaskına vurmadan önce “ikisini de öldürmeye çalışıp çalışmadığını” sordu. Bottas ise, Russell'a orta parmak göstererek cevap verdi.

Russell, “Anın getirdiği öfkeyle, verdiğim tepki doğru muydu? Muhtemelen hayır.”

“Ancak dediğim gibi, olayın sıcaklığıyla ortada çok fazla duygu oluyor. Birkaç laf atışmasında bulunduk ve hepsi bu kadar.” diye ekledi.

Russell, kazadan sonra aralarındaki kötü havayı temizlemek için bu hafta Bottas'ı aramayı planlarken, Wolff da kazayı Russell ile konuşmayı planladığını söyledi.

paylaşım
yorumlar
Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''

Önceki haber

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

3s
2
Formula 1

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

2s
3
Formula 1

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

36 dk
4
Formula 1

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor

6s
5
Formula 1

Marko: "Mercedes, yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"

5s
Son Haberler
Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"
F1

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

36dk
Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''
F1

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''

1s
Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’
F1

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’

1s
La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı
F1

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

2s
Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?
F1

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

3s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Binotto: "Sainz ve Leclerc arasındaki ilişki çok iyi"
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Sainz ve Leclerc arasındaki ilişki çok iyi"

Seidl: “Norris, Imola’da podyuma çıkmayı fazlasıyla hak etti”
Formula 1 / Son dakika

Seidl: “Norris, Imola’da podyuma çıkmayı fazlasıyla hak etti”

Rins: "Veriler, Portekiz yarışında yanlış bir şey yapmadığımı gösteriyor"
MotoGP / Son dakika

Rins: "Veriler, Portekiz yarışında yanlış bir şey yapmadığımı gösteriyor"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin düzlüklerde McLaren'dan yavaş kaldığını düşünüyor

Marko: "Mercedes, yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi
GENEL GENEL / Haberler

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

Son Haberler

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’
F1 Formula 1 / Haberler

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.