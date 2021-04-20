Russell: "Bottas’la yaptığım kaza Mercedes’le olan ilişkime zarar vermeyecek"

Williams pilotu Russell, Emilia Romagna Grand Prix'sinde dokuzuncu sıra için Bottas'ı geçmeye çalışırken, ikili çarpıştı ve büyük bir kaza yaptılar.

Olay, her iki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden oldu ve pist boyunca dağılmış parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Ayrıca, Bottas'ın aracında meydana gelen hasar, aracının büyük bir kısmının hurdaya dönüşmesine yol açtı.

Bottas ve Russell olay hakkında birbirlerini suçlasalar da, Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın yaptıklarını hoş karşılamadığını, “öğrenecek çok şeyi” olduğunu ve bir Mercedes aracına karşı daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Russell, pazartesi akşamı Bottas'tan bir özür diledi ve “tüm durumu daha iyi yönetmiş olması gerektiğini” söyledi.

Russell, özründen önce verdiği demeçte, yaşanan olayın Mercedes ile olan ilişkisi üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Russell, 2017'den bu yana Mercedes genç sürücü programının bir üyesi ve belki de 2022 gibi yakın bir tarihte Bottas veya Lewis Hamilton'ın yerine geçebilme şansı var.

Russell, "Bu Mercedes ile olan ilişkime zarar vermeyecek. Onlarla zaten konuştum ve her iki taraf da birbirini anlayışla karşıladı."

“Benim yerimdeyken, önünüze baktığınızda hangi aracın olduğunu gerçekten dikkate almıyorsunuz. Bu geçişi zaten kesinlike yapacaktım."

“Bu sadece biraz nemli bir nokta olmasaydı, açık ve kolay bir geçiş olurdu.Geçtiğim nokta, nemli değildi. Pist sola doğru kıvrılıyordu, biraz nem vardı ve ben de sağa sıkışmış oldum.” dedi.

Russell, kazadan kısa bir süre sonra Bottas'ın kokpitine gitti ve Fin pilotun kaskına vurmadan önce “ikisini de öldürmeye çalışıp çalışmadığını” sordu. Bottas ise, Russell'a orta parmak göstererek cevap verdi.

Russell, “Anın getirdiği öfkeyle, verdiğim tepki doğru muydu? Muhtemelen hayır.”

“Ancak dediğim gibi, olayın sıcaklığıyla ortada çok fazla duygu oluyor. Birkaç laf atışmasında bulunduk ve hepsi bu kadar.” diye ekledi.

Russell, kazadan sonra aralarındaki kötü havayı temizlemek için bu hafta Bottas'ı aramayı planlarken, Wolff da kazayı Russell ile konuşmayı planladığını söyledi.