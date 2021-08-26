Russell: “Bottas'la aramızda sorun yok”

Mercedes genç sürücü programı üyesi Russell, hiç şüphesiz bu sezon oldukça iyi performans göstererek iki kez sıralama turlarının üçüncü bölümüne kaldı ve yaz arası öncesinde Macaristan’da Williams ile kariyerindeki ilk puanlarını kazandı. Aynı yarışta Mercedes pilotu Bottas ise ilk turda büyük bir kazaya neden oldu ve Spa’daki yarış için 3 sıra grid cezası aldı.

Bu durum, Alman takımın 2022'de Hamilton’ın takım arkadaşı olarak Bottas yerine İngiliz pilotu seçeceğine dair iddiaları daha da güçlendirdi.

Fakat Belçika Grand Prix’si öncesinde basın toplantısında konuşan Russell, Fin pilotla kişisel bir sorunu olmadığını ifade etti.

Russell, “Kişisel ilişkimiz iyi. Elbette birbirimizin rakibiyiz ve iki Formula 1 pilotunun ya da rakibin en yakın arkadaş olması çok nadir görülür. Ancak Valtteri ve ben yetişkin insanlarız.”

“Geçmişte yaşananları geride bıraktık ve aramızda sorun yok, en azından benim açımdan! Bu duygunun karşılıklı olup olmadığından emin değilim ama benim tarafımda [sorun yok].” dedi ve güldü.

Hamilton’la takım arkadaşı olmak hakkında görüşleri sorulduğunda ise şu cevabı verdi: “Elbette her pilot gibi en iyi [pilotla] savaşmak istiyorsunuz ve muhtemelen Lewis tüm zamanların en iyisi. Bu yüzden, böyle bir pilotla mücadele etmek ve nerede olduğunuzu görmek istiyorsunuz.”

“Bu fırsatı kazanmak muhtemelen herkes için bir onur olur. Tabii ki şu anda bu, sadece bir varsayım ama… 3 yıl önce de dediğim gibi takım arkadaşım olarak birine karşı mücadele etmeyi seçebilseydim, bu Lewis olurdu.”

Russell’ın Mercedes’e geçmesi durumunda Williams’a katılabilecek isimlerden biri ise geçtiğimiz haftalarda Formula E dünya şampiyonu olan Nyck de Vries ve Russell, Hollandalı pilotun F1’i hak ettiğini düşündüğünü ancak seride sınırlı sayıda yer olduğunu da belirtti.

Williams pilotu, “Bence Nyck harika bir pilot. O, Formula 2 şampiyonu ve Formula E şampiyonu. Kesinlikle bir F1 pilotu olmak iyi bir hıza, karizmaya ve doğru tutuma sahip.”

“Ne yazık ki Formula 1’de sadece 20 pilot yer alabiliyor ve harika bir pilotun gelebilmesi için harika bir pilotun gitmesi gerekiyor. Bu yüzden, gördüğünü kadar kolay olmuyor. Ancak burada olmayı hak ediyor ama bu fırsatı kazanacağını mı yoksa fırsatın ona mı geleceğini göreceğiz. Maalesef, herkes için yer yok.” yorumlarını yaptı.