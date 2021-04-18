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Formula 1 / Son dakika

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

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George Russell, Valtteri Bottas'ın pazar günü Imola'da gerçekleşen Formula 1 kazasındaki “tehlikeli” hareketini sorguladı ve “muhtemelen onun yerinde başka bir sürücü olsaydı” Bottas'ın farklı davranacağını söyledi.

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

Russell ve Bottas, pazar günkü Emilia Romagna Grand Prix'sinin ortasına doğru dokuzuncu sıra için mücadele ediyorlardı ve 2. viraja yaklaşırken yüksek hızda çarpıştılar.

Russell, Bottas'ı geçmeye çalışırken DRS'i açarak pistin sağ tarafına doğru sürdü ve bu da Bottas'ın sağa hafif bir hamle yapmasına neden oldu.

Bunun sonucunda Russell aracının kontrolünü kaybetti ve Bottas'ın Mercedes'ine çarptı. Böylelikle, her iki araç da yarış dışı kaldı ve kırmızı bayrak çıktı.

Her iki sürücü de olaydan çok öfkeli bir biçimde ayrıldı. Russell, kazanın ardından Mercedes pilotunun yanına giderek Bottas'ın kaskına dokundu ancak Bottas ona orta parmağını göstererek cevap verdi.

Bottas, olaydan sonra bunun “açıkça” Russell'ın hatası olduğunu ve ona yeterince yer bıraktığını iddia etti ancak Russell ise Bottas'ın centilmenlik anlaşmasına uymadığını söyledi.

Russell, "Centilmenlik anlaşmasına göre, DRS ile daha hızlı bir araç yaklaştığında, son anda direksiyonu kıramazsınız."

"Yaklaştım, hava koridoruna girdim, yaklaşmaya devam ettim. Valtteri çok hafif hareket etti ve bu beni çizginin dışına çıkardı. Yani beni ıslak bölüme itti."

“Bunu, tamamen kuru koşullarda sıradan bir pistte yapmak bile riskliyken, ıslak kısımları olan oldukça dar bir pistte yapmak çok tehlikeli. Yani talihsiz bir olay."

“Ancak aynı şekilde, kaçınılmaz da bir olaydı çünkü sürücüler böyle küçük hareketler yaptığında bu tarz bir olay meydana gelecektir. Bu çok küçük bir harekettir ancak saatte 220 mil hızla  önünüzdeki araçtan 30 mil daha hızlı sürdüğünüzde, bu çok büyük bir olay haline gelir.” dedi.

Russell, Bottas'ın dokuzuncu sıra için savaşırken neden bu kadar agresif bir hamle yaptığını sorguladı ve başka bir pilota farklı davranıp davranmayacağını düşündüğünü söyledi.

Russell, Mercedes'in genç sürücü programının bir üyesi ve gelecekte Bottas'ın koltuğuna geçeceği düşünülüyor.

Russell, "Açıkçası, ona çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım. "

“9. sıra için savaşıyorum, onun için bir dokuzunculuk kesinlikle hiçbir şey değil. Neredeyse anlamsız. Yarışın son turunda zafer için savaşıyor olsaydınız yapacağınız bir hareketi yaptı."

“Bunu neden 9. sıra için yaptığı sorusu ortaya çıkıyor. Belki de benim yerimde başka bir sürücü olsaydı bunu yapmazdı. Aklımdan geçen buydu.”

"Dediğim gibi, tamamen suçlu olan o değil ve tamamen benim de suçlu olduğumu sanmıyorum. Ancak bundan kaçınılabilirdi. Bunun yetkililer için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum, bunun gibi çok küçük hareketler büyük kazalara neden olabiliyor ve işte buradayız.” dedi.

Russell, Bottas'ın onun bu olaydan sorumlu olduğunu düşündüğünden “hiç şüphesi olmadığını” söyledi ancak Bottas yüksek hızda savaşırken centilmenlik anlaşmasını göz ardı etmediğini söyledi.

Russell, "Eminim, kendi açısından bunun benim hatam olduğunu düşünüyordur, bu konuda hiç şüphem yok."

“Aynı şekilde, hava koridorunda ve DRS ile geride kaldığınızda bu araçların kapanış hızını biliyordur.''

"Dediğim gibi, yarışın son turunda zafer için savaşıyorsanız, belki. Ancak böyle koşullarda onun için hiçbir şey ifade etmeyen 9. sıra için bunu yapmamalıydı." dedi.

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Editör Selin Elif Köse

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