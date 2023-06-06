Bradley, Russell-Hamilton teması hakkında: "Lewis'in orada olduğunu biliyordu"

İki Mercedes takım arkadaşı sıralama turları sırasında Russell'ın Hamilton'a doğru son sürat hareket etmesinin ardından temas yaşadı. Russell, Hamilton'ın arkasından hızla yaklaştığının kendisine bildirilmediğini söyledi.

Hamilton Russell'ın yan tarafına çarparak ön kanadına zarar verirken, yedi kez Dünya Şampiyonu olaydan sonra yaptığı açıklamada "Bu gerçekten tehlikeliydi" ifadesini kullandı.

Mercedes, sıralama turları sırasında iki pilotun temas etmesinden 'iletişimsizliği' sorumlu tuttu.

Russell, sıralama turlarının ardından Sky F1'e şunları söyledi: "Hamilton'ın orada olduğunun farkında bile değildim. Turuma başlıyordum, [Carlos] Sainz'dan hava koridoru almaya çalışıyordum. Neyse ki kötü bir şey olmadı."

2015'te Le Mans'ta LMP2 kategorisinde şampiyon olan spor otomobil sürücüsü Richard Bradley, Russell'ın böyle bir hareketinin bu koşullar altında 'affedilemez' olduğunu ve takımın çok daha tehlikeli olabilecek bir kaza için daha güçlü bir önlem almamasına 'şaşırdığını' söyledi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bradley On Track GP podcast'inin ilk bölümünde, "Sıralama turlarında Lewis ile olanlar affedilemezdi."

"O tura başlamadan önce [Russell'ın] aynalarını kontrol etmemiş olmasının imkanı yok."

"Her zaman hızlı turunuza başlamadan önce bir kontrol yaparsınız, yani o an Lewis'in tam olarak nerede olduğunu biliyordu."

"Söylediği her şey tamamen saçmalık. Ne yaptığının farkındaydı. Bu temasın sonuçları çok ciddi olabilirdi, adeta bir uçak kazası görebilirdik."

Russell, İspanya Grand Prix'si için 12. sırayı elde etti ve yarışta Hamilton ile podyuma çıkarak Mercedes'in şu ana kadar sezonun en iyi sonucunu elde etmesini sağladı.