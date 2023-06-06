Önceki / Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış Sonraki / Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Bradley, Russell-Hamilton teması hakkında: "Lewis'in orada olduğunu biliyordu"

Le Mans galibi Richard Bradley, George Russell'ı Barselona'da Lewis Hamilton'la teması nedeniyle eleştirdi ve o anda 'ne yaptığını çok iyi bildiğini' iddia etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

İki Mercedes takım arkadaşı sıralama turları sırasında Russell'ın Hamilton'a doğru son sürat hareket etmesinin ardından temas yaşadı. Russell, Hamilton'ın arkasından hızla yaklaştığının kendisine bildirilmediğini söyledi.

Hamilton Russell'ın yan tarafına çarparak ön kanadına zarar verirken, yedi kez Dünya Şampiyonu olaydan sonra yaptığı açıklamada "Bu gerçekten tehlikeliydi" ifadesini kullandı.

Mercedes, sıralama turları sırasında iki pilotun temas etmesinden 'iletişimsizliği' sorumlu tuttu.

Russell, sıralama turlarının ardından Sky F1'e şunları söyledi: "Hamilton'ın orada olduğunun farkında bile değildim. Turuma başlıyordum, [Carlos] Sainz'dan hava koridoru almaya çalışıyordum. Neyse ki kötü bir şey olmadı."

2015'te Le Mans'ta LMP2 kategorisinde şampiyon olan spor otomobil sürücüsü Richard Bradley, Russell'ın böyle bir hareketinin bu koşullar altında 'affedilemez' olduğunu ve takımın çok daha tehlikeli olabilecek bir kaza için daha güçlü bir önlem almamasına 'şaşırdığını' söyledi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bradley On Track GP podcast'inin ilk bölümünde, "Sıralama turlarında Lewis ile olanlar affedilemezdi."

"O tura başlamadan önce [Russell'ın] aynalarını kontrol etmemiş olmasının imkanı yok."

"Her zaman hızlı turunuza başlamadan önce bir kontrol yaparsınız, yani o an Lewis'in tam olarak nerede olduğunu biliyordu."

"Söylediği her şey tamamen saçmalık. Ne yaptığının farkındaydı. Bu temasın sonuçları çok ciddi olabilirdi, adeta bir uçak kazası görebilirdik."

Russell, İspanya Grand Prix'si için 12. sırayı elde etti ve yarışta Hamilton ile podyuma çıkarak Mercedes'in şu ana kadar sezonun en iyi sonucunu elde etmesini sağladı.

paylaşım
yorumlar

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Formula 1

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"

Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"

Formula 1

Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum" Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"

Stroll: "Mercedes, İspanya'da 'roket' gibiydi"

Stroll: "Mercedes, İspanya'da 'roket' gibiydi"

Formula 1
İspanya GP

Stroll: "Mercedes, İspanya'da 'roket' gibiydi" Stroll: "Mercedes, İspanya'da 'roket' gibiydi"

Son Haberler

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı! Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor" Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

WEC WEC
Monza

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

LM24 Le Mans

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8. Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.