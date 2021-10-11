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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Russell: "Bizim için en kolay yarış değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, Türkiye Grand Priix'sinin kendileri için pek de iyi geçmediğini söylüyor.

Russell: "Bizim için en kolay yarış değildi"

Williams, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda pek varlık gösteremedi ve genel olarak puan barajının dışında kaldı.

George Russell, ilk turda Fernando Alonso'nun spini sonrası epey vakit kaybederken, Nicholas Latifi de yine ilk turda spin atmasının ardından geriye düştü.

Sonuç olarak her iki pilot da yarışta puan barajının içerisine giremedi.

Yarışın ardından konuşan Russell, "Bizim için en kolay yarış değildi. İlk 10 tur iyiydi fakat geçiş lastiklerinin kuru zeminde aşınmaya başlamasıyla sürüş yapmak gerçekten çok zorlaştı."

"Bu, gerçekten eşsiz bir durumdu. Pist kuruyordu, hatta kurumuştu ancak bulutlu gökyüzü ve soğuk hava şartları nedeniyle pist çok kaygındı ve geçiş lastiklerine geçiş için uygun değildi."

"Bu, bizim için gerçekten iyi bir ders olacak. Bugünkü tempomuz beklentileri karşılamadı fakat hafta sonu herkes için son derece zor geçti." açıklamasını yaptı.

Latifi ise, ilk turdaki spinin ardından kendisi için hiçbir şeyin yolunda gitmediğini belirtiyor.

"İlk turdaki spinden sonra benim için her şey ters gitti. Çok geriye düştüm ve toparlayamadım. Ayrıca Haas F1 sürücülerini geride tutmak için epey vakit harcamam gerekti."

"İlk kez baştan sona ıslak zeminde geçen bir yarışa katıldım ve benim için ödüllendirici bir deneyim oldu. Zaman zaman iyi tempo göstersek de farklı bir sonuç almayı umuyorduk. Kaybedilen zamanı geri kazanmaya çalıştım fakat bu gibi şartlarda dikkatli olmak gerekiyor."

"Bugünkü yarış bana çok fazla şey öğretti. Bu yüzden bazı pozitif noktalar vardı. Yine de üzgünüm; daha fazlasını elde etmek istiyordum."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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