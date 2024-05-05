Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"
George Russell, Miami GP'de McLaren'i örnek göstererek 'doğru geliştirmeler' yapıldığında galibiyet alınabileceğini; ancak Mercedes'in şu anda bu konumdan oldukça uzakta olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, prepares in the garage
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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