Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"

George Russell, Miami GP'de McLaren'i örnek göstererek 'doğru geliştirmeler' yapıldığında galibiyet alınabileceğini; ancak Mercedes'in şu anda bu konumdan oldukça uzakta olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes, geliştirmelerle geldiği Miami Grand Prix'sinde cuma gününden beri pek umduğunu bulamasa da; yine de her iki pilotuyla da Q3'e kalmayı başardı ve yarışa 7. ve 8. sıralardan başladı.
Yarış sonunda Lewis Hamilton 6. sırayı elde ederken, Russell bir sıra gerileyerek 8. oldu.
Yarışın ardından konuşan Russell, aracın performansından memnun olmadığını dile getirdi.
"Evet, araçta bir şeyler doğru gitmiyordu, yol tutuşum ve hızım yoktu."
"Son stint boyunca Yuki'den daha yavaştım."
"Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İyi bir günde beşinciyiz, kötü bir günde ise sekizinci. Bugün de kötü bir gündü ve yarışı sekizinci sırada tamamladım."
McLaren pilotu Lando Norris'in F1'de geçirdiği 110 yarışın ardından nihayet galibiyete ulaşması hakkında ise Russell, bunun hak edilmiş bir zafer olduğunu söyledi.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, prepares in the garage

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, prepares in the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes pilotu, "Kesinlikle bunu hak etti ve onun için çok mutluyum."
"Formula 1'deki tüm pilotlar için; tek bir takımın ve tek bir pilotun hakim olduğu bu çağda, birinin zafer kazanma şansını yakaladığını görmek her zaman harikadır. Ve Lando bunu kesinlikle hak ediyor."
"McLaren on iki ay önce Miami'de 17. ve 18. sıradaydı, bugün ise kazandılar. Bu da işleri doğru yaptığınızda nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Biz şu anda bazı şeyleri doğru yapamıyoruz ve hızlıca değişiklik yapmamız gerekiyor."
"Kısa vadede yapacağımız birkaç şey var ama şu anda bizi yarış kazanan bir takıma dönüştürecek bir şey yok."
 
"Bence şu anda en hızlı dördüncü takım olduğumuzu kabul etmeliyiz. Tur zamanları yalan söylemez, bulunduğumuz yer burası."
 
"Dediğim gibi, bence artık her hafta beşincilik ve sekizincilik arasındaki pozisyonlar için mücadele ediyoruz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"
Sonraki haber Stella: "'Doğru aracı' verdiğimizde Norris'in kazanacağını biliyorduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Formula 1
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Hamilton: "Ferrari ve Red Bull'a yakın olmak harika hissettirdi"

Hamilton: "Ferrari ve Red Bull'a yakın olmak harika hissettirdi"

Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Ferrari ve Red Bull'a yakın olmak harika hissettirdi"
Stella: "'Doğru aracı' verdiğimizde Norris'in kazanacağını biliyorduk"

Stella: "'Doğru aracı' verdiğimizde Norris'in kazanacağını biliyorduk"

Formula 1
Miami GP
Stella: "'Doğru aracı' verdiğimizde Norris'in kazanacağını biliyorduk"
George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell: "Sıralama sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz"

Russell: "Sıralama sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz"

Formula 1
Miami GP
Russell: "Sıralama sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz"
Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız

Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız

Formula 1
Çin GP
Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız
Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!

Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!

Formula 1
Çin GP
Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"

Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"

Formula 1
Miami GP
Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"
Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"

Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"

Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"
Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"

Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"

Formula 1
Miami GP
Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"

Son Haberler

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

F1 Formula 1
Miami GP
Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

F1 Formula 1
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

F1 Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye