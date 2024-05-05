Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"

Mercedes , geliştirmelerle geldiği Miami Grand Prix'sinde cuma gününden beri pek umduğunu bulamasa da; yine de her iki pilotuyla da Q3'e kalmayı başardı ve yarışa 7. ve 8. sıralardan başladı.

Yarış sonunda Lewis Hamilton 6. sırayı elde ederken, Russell bir sıra gerileyerek 8. oldu.

Yarışın ardından konuşan Russell, aracın performansından memnun olmadığını dile getirdi.

"Evet, araçta bir şeyler doğru gitmiyordu, yol tutuşum ve hızım yoktu."

"Son stint boyunca Yuki'den daha yavaştım."

"Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İyi bir günde beşinciyiz, kötü bir günde ise sekizinci. Bugün de kötü bir gündü ve yarışı sekizinci sırada tamamladım."

McLaren pilotu Lando Norris'in F1'de geçirdiği 110 yarışın ardından nihayet galibiyete ulaşması hakkında ise Russell, bunun hak edilmiş bir zafer olduğunu söyledi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, prepares in the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes pilotu, "Kesinlikle bunu hak etti ve onun için çok mutluyum."

"Formula 1'deki tüm pilotlar için; tek bir takımın ve tek bir pilotun hakim olduğu bu çağda, birinin zafer kazanma şansını yakaladığını görmek her zaman harikadır. Ve Lando bunu kesinlikle hak ediyor."

"McLaren on iki ay önce Miami'de 17. ve 18. sıradaydı, bugün ise kazandılar. Bu da işleri doğru yaptığınızda nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Biz şu anda bazı şeyleri doğru yapamıyoruz ve hızlıca değişiklik yapmamız gerekiyor."