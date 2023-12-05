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Russell: "Bir sezonda 24 yarış çok fazla"

George Russell, bir Formula 1 sezonunda 24 yarışın kendileri adına çok fazla olduğunu belirtiyor ve bunun azaltılmasını istiyor.

Editör Ezel Tan
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George Russell, Mercedes-AMG

Formula 1 takvimindeki yarış sayısı her geçen yıl artıyor ve yeni sezonda 24 yarışa kadar çıkacak.

Bu, F1 pilotları için durumu zorlaştırıyor çünkü takvimin belirli noktalarında arka arkaya üç yarış düzenleniyor ve dinlenecek neredeyse hiç vakitleri olmuyor.

Bu, sadece pilotları değil, F1 dünyasındaki herkesi hatta basını bile olumsuz etkiliyor.

Yine de F1, uzun vadede yarış sayısını daha da arttırabilir ve 25'e kadar yükseltebilir.

Fakat Mercedes pilotu George Russell, 24 yarışlık bir takvimin tüm grid için zorluklara yol açacağını belirtti.

GPDA Başkanı, "Mevcut durumda, bir sezonda 24 yarış yapmak çok zor."

"Sezon sonunda çevremdeki pek çok kişi hastaydı; mekanikerler, mühendisler... Hepsi kendisini kötü hissediyordu."

"Saat dilimlerinin sürekli değişmesi, farklı saatlerde yemek yemek, farklı otellerde, farklı iklimlerde kalmak gerçekten zordu."

"Nerede olduğunuzun ya da hangi saat diliminde olduğunuzun farkına varamıyorsunuz."

"Sanırım gelecek yıl personel rotasyonu, takım personelinin her yarışa katılamaması gibi konular konuşulacak."

"Yılda 24 kez yarıştan yarışa seyahat eden, sürekli farklı coğrafi bölgelerde dolaşan 4 bin kişinin olmasının doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the post race press conference

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the post race press conference

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