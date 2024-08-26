Russell: "Bir şeyleri yanlış yaptık"

George Russell, dördüncü sırada başladığı yarışta yedinci sırada finiş gördü ve yarış boyunca yaşadığı performans kaybından dolayı şaşkınlığını dile getirdi.



Russell, W15'in tüm lastik setlerinde yavaşladığını ve beklenmedik bir şekilde geri düştüğünü belirtti.

İngiliz pilot yarışın ardından şunları söyledi: "Gerçekten ne olduğunu anlamıyorum."



"Üç lastikte de yavaştık ve yarış içinde geriye doğru gittik."



"Dördüncü sırada başladım. Öndeki üçlünün hemen arkasındaydım, Ferrari'nin de önündeydik ama her şey bir anda kayboldu."



"Sanki hiç tutuş yokmuş gibi hissettim, buz üzerindeymişim gibiydi. Kesinlikle bir yerde bir şeyleri yanlış yaptık."