Formula 1 Singapur GP

Russell bir grid cezası daha alabilir: "Muhtemelen Las Vegas olacak"

Singapur'da motor değişimi nedeniyle ceza alan George Russell, güncellenmiş yeni güç ünitesine geçerek bir sonraki motor cezasını ne zaman alacağını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 16:15

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Singapur Grand Prix'sine motor bileşenlerine ayrılan sınırı aşması sebebiyle gridin en arkasından başlayan George Russell, sezonun kalan bölümünde bir motor cezası daha almaya hazırlanıyor.

Malezya'daki yarışın son turlarında yaşadığı güç ünitesi arızası nedeniyle parça sıkıntısına giren Britanyalı pilot, Mercedes'in yeni güncellenmiş güç ünitesine ne zaman geçeceğinin sinyalini verdi.

Normal şartlarda Mercedes'in bu güncellemeyi Austin'de düzenlenen Amerika GP'sinde piste sürmesi beklenirken, Russell geçiş yapacağı pisti stratejik olarak seçmek istediğini belirterek ceza tarihini ertelediğini açıkladı.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sky Sports F1'e konuşan Russell, yeni motor cezasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse muhtemelen sezonun daha ilerleyen bölümlerinde, muhtemelen Las Vegas'ta olacak. Ama bir noktada o cezayı alacağız.”

“Artık motoru ne zaman alacağımızı seçme şansımız var. Biz de geçiş yapmanın daha kolay olduğu pistleri tercih edeceğiz."

Sık sık yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşı Andrea Kimi Antonelli'nin 102 puan gerisine düşen Russell, şampiyonluk şansının kalmadığını kabul etti.

Sezonun bitimine altı yarış kala 20 yaşındaki İtalyan pilot Antonelli, bir sonraki yarış olan Austin'de yarışı kazanır, Russell dokuzuncu veya daha altı bir derece elde eder ve Lewis Hamilton beşinci veya daha geride kalırsa kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu ilan edebilir.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sezonun kalan bölümündeki ana hedefinin aracın gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Russell, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anki hedefimiz aracı geliştirmeye çalışmak.”

“Sezonun genelini domine eden takımdık ancak son yarışlara baktığınızda Red Bull’un öne geçtiği gözüküyor.”

“Bakü'de Max ile benzer bir seviyedeydik. Malezya ve Singapur gibi tamamen farklı iki pistteyse son iki hafta sonunu üstün tamamladı.”

“Bizim amacımız yeni güncellemeleri tam olarak anlamak ve kontrol altına almak."

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- Motorsport.com Ekibi

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