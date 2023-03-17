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Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"

George Russell, takımın değişim yönüne gittiğini ancak yapmaları gereken çok şey olduğunu ve bunların bir gecede hallolmayacağını söyledi.

Zeynep Taş
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Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"
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Bilindiği üzere Mercedes, Bahreyn GP'de umduğunu bulamamasının ardından araçta konsept değişikliğine gitme kararı aldı.

Nasıl bir değişiklik yapacağı ve bu değişikliklerin W14 aracının ön taraftaki mücadeleye yaklaşmasında ne denli etkili olacağı merak konusu.

Suudi Arabistan GP hafta sonunun ilk ve ikinci antrenmanların ardından Russell'a, aracın Cidde pistinde daha iyi hissettirip hissettirmediği soruldu.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse, herkesin hangi güç modlarında çalıştığından emin olmadığımızı düşünüyorum."

"Tabii ki bu her antrenman seansında olan bir şeydir. Red Bull'un önde olduğu aşikar, ancak biz de birçok şeyi gözden geçiriyor ve öğreniyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bunlar kısa ve orta vadede bize yardımcı olacak şeyler. Bu hafta sonu için neler yapabileceğimizi görmek için gece boyunca bazı şeylere bakmamız gerekiyor."

"Bu hafta sonu için küçük değişiklikler var ama bunlar muhtemelen gelecekte olmak istediğimiz yere kıyasla Bahreyn'de sahip olduklarımıza daha yakın. Yani biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

Takımın karar verdiği değişikliklerin gidişatı sorulduğunda Russell, şu şekilde yanıt verdi: "Bence oraya çıkıp elinizdeki paketi en üst düzeye çıkarabilir ve ayarları en iyi noktaya getirmeye çalışabilirsiniz, her ne kadar bunu yapmak istesem de bir gecede bir saniye kazanamazsınız."

"Herkes çok sıkı çalışıyor, ancak takım olarak gittiğimiz yeni yönün doğru olup olmadığını anlamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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