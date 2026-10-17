Formula 1 Singapur GP

Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"

Red Bull’un son yarışlardaki performansının ardından Russell, sezonun son bölümü öncesinde yeni güncellemeleri verimli hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 15:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

2026 Formula 1 sezonunun büyük bölümünde gridin en güçlü takımı konumunda olan Mercedes, George Russell ve Kimi Antonelli ile 11 Grand Prix ve 4 sprint yarışı zaferine imza attı. Ancak Azerbaycan Grand Prix'sinden bu yana Red Bull ve Max Verstappen yeniden ciddi bir tehdit haline geldi.

Bakü'de Russell'ın arkasında ikinci olan Hollandalı pilot, Malezya ve Singapur'da gerçekleştirilen son iki yarış hafta sonunda galibiyete ulaştı.

Mercedes, takımlar arasındaki farkı açmak amacıyla Malezya yarışına yeni güncellemelerle gelmişti. Ancak Sepang Uluslararası Pisti'nde beklenen verim alınamayınca Russell Singapur'da eski ayarlara geri dönmeyi tercih ederken, takım arkadaşı Antonelli yeni güncellemelerle piste çıkmıştı.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sezonun bitimine altı yarış kala Sky Sports'a konuşan Russell, takımın bir an önce bu güncelleme paketini anlaması ve çözmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şu anki tek hedefimiz aracı geliştirmeye çalışmak çünkü tüm bu sezon boyunca çok net bir şekilde üstün olan taraf bizdik.”

“Ancak son yarışlara baktığınızda Red Bull açık ara en iyisiydi. Bakü'ye bakıyorsunuz, Max benimle benzer bir seviyedeydi.”

“Sonra tamamen farklı bir pist olan Malezya'ya gidiyorsunuz, ardından yine tamamen farklı yapıdaki Singapur'a geçiyorsunuz ve Max son iki hafta sonunu da domine ediyor.”

“Bu yüzden şu anda takım olarak Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz ve aracı verimli bir hale getirmeliyiz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



1 s



McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”





Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?



GT



GT 2 s



Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?





Alp Aksoy: “Kendi ülkemde Formula 1'de yarışmak en büyük hayalim”



TÜRK SPORCULAR



TÜRK SPORCULAR 2 s



Alp Aksoy: “Kendi ülkemde Formula 1'de yarışmak en büyük hayalim”

Son Haberler





Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



2 dk



Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"





Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



42 dk



Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"





McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



1 s



McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”





Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?



GT



GT GT 2 s



Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol