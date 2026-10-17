Formula 1 Singapur GP
Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"
Red Bull’un son yarışlardaki performansının ardından Russell, sezonun son bölümü öncesinde yeni güncellemeleri verimli hale getirmeleri gerektiğini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 17 Eki 2026 15:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
2026 Formula 1 sezonunun büyük bölümünde gridin en güçlü takımı konumunda olan Mercedes, George Russell ve Kimi Antonelli ile 11 Grand Prix ve 4 sprint yarışı zaferine imza attı. Ancak Azerbaycan Grand Prix'sinden bu yana Red Bull ve Max Verstappen yeniden ciddi bir tehdit haline geldi.
Bakü'de Russell'ın arkasında ikinci olan Hollandalı pilot, Malezya ve Singapur'da gerçekleştirilen son iki yarış hafta sonunda galibiyete ulaştı.
Mercedes, takımlar arasındaki farkı açmak amacıyla Malezya yarışına yeni güncellemelerle gelmişti. Ancak Sepang Uluslararası Pisti'nde beklenen verim alınamayınca Russell Singapur'da eski ayarlara geri dönmeyi tercih ederken, takım arkadaşı Antonelli yeni güncellemelerle piste çıkmıştı.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sezonun bitimine altı yarış kala Sky Sports'a konuşan Russell, takımın bir an önce bu güncelleme paketini anlaması ve çözmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şu anki tek hedefimiz aracı geliştirmeye çalışmak çünkü tüm bu sezon boyunca çok net bir şekilde üstün olan taraf bizdik.”
“Ancak son yarışlara baktığınızda Red Bull açık ara en iyisiydi. Bakü'ye bakıyorsunuz, Max benimle benzer bir seviyedeydi.”
“Sonra tamamen farklı bir pist olan Malezya'ya gidiyorsunuz, ardından yine tamamen farklı yapıdaki Singapur'a geçiyorsunuz ve Max son iki hafta sonunu da domine ediyor.”
“Bu yüzden şu anda takım olarak Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz ve aracı verimli bir hale getirmeliyiz."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
1 s
McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”
Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?
GT
GT 2 s
Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?
Alp Aksoy: “Kendi ülkemde Formula 1'de yarışmak en büyük hayalim”
TÜRK SPORCULAR
TÜRK SPORCULAR 2 s
Alp Aksoy: “Kendi ülkemde Formula 1'de yarışmak en büyük hayalim”
Son Haberler
Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
2 dk
Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"
Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
42 dk
Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"
McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
1 s
McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”
Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?
GT
GT GT 2 s
Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol