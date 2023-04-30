Russell: "Beşincilik mümkündü"

George Russell, güvenlik aracı periyoduyla önemli sıralar kazanmayı başardığı Bakü'de, peş peşe hatalar yaparak geriye düştü.

Sonunda sekizinci sırada finiş gören Russell, yarışın ardından şöyle dedi: "Kendimle ilgili biraz hayal kırıklığına uğradım..."

"Gerçekten iyi bir başlangıç yaptım ve pit stoplarda Stroll'ün önüne geçecek kadar iyi bir konumdaydım... Fakat yeniden başlangıçta her şeyi batırdım. Kendime ve araca güvenmeme rağmen yeniden başlangıçtan sonra her şey tersine döndü."

"Fernando Alonso oldukça erken fren yaptı ve bu beni şaşırttı. Teması önlemek için bir şeyler yapmam gerekiyordu, neredeyse Fernando'nun arkasına çarpıyordum."

"Dışarı açıldım ve sonrasında lastiklerim kirlendi. Lance ve Lewis'in geçmesinin nedeni de buydu."

"Bu olmasaydı, muhtemelen Fernando'nun önünde bitirebilir veya en az beşinci olabilirdim."

"Ancak sekizincilik olmak istediğimiz yerden çok uzak."

George Russell, Mercedes-AMG during the pre-race driver presentation Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

En hızlı tur puanıyla ilgili Russell, "Ekstra puanı almak tabii ki iyiydi ama bu fırsatı yakalamamızın tek nedeni kötü bir pozisyonda olmamızdı."

"Yani ister 4. bitirmiş olalım ister yaptığımız gibi 8. olalım, 1. ve 2. sıradan çok uzaktayız, bu yüzden yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Russell'a yeniden başlangıçla ilgili daha fazla detay vermesi istendi.

Russell bunun üzerine, "Fernando'nun çok erken fren yaptığını fark ettim, 1. virajda sola dönmek yerine neredeyse sağa dönmek zorunda kaldım, kirli kısma çıktım ve her şey tepetaklak oldu."

"Benim açımdan yeterince iyi değildi. Özellikle böyle bir pistte bu güvenlik aracı sonrası her zaman biraz kaotik oluyor."

"Benim açımdan iki kötü gündü. Bundan daha iyisini yapmalıyım."

"Takım olarak bakarsak, bu hafta sonu Ferrari ve Aston Martin ile oldukça benzer durumdaydık ve hızdaki en küçük bir fark bile sonucu önemli ölçüde etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.