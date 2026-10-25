Formula 1 Amerika GP

Russell: "Benim için önemli olan takımlar şampiyonluğu"

George Russell, Amerika Grand Prix'sinin ardından verdiği demeçte pilotlar şampiyonasından ziyade takımlar şampiyonasına önem verdiğini dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 22:43

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Amerika Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayan George Russell, startta pist dışına çıkarak avantaj kazandığı için 5 saniye ceza aldı ve damalı bayrağı sekizinci sırada geçti.

Aldığı cezanın kendisini Oscar Piastri'nin arkasına düşürmesinin etkileri sorulan Russell, ilk bölümde yeterince hızlı olmadığını ancak sert lastiklere geçtikten sonra kısa bir süre takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin temposunu yakaladığını belirtti.

Russell, yarışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk bölümde tempomuz iyi değildi."

"Ancak sert hamur lastiklere geçtikten sonra pitten çıktığımda yaklaşık altı tur boyunca Kimi ile aynı tempoda ilerliyordum. Sonrasında Oscar'a yetiştim ama onu geçemedim."

"Yani aslında 6 iyi tur, 50 kötü tur geçirdim. İlk bölümde tempomun neden bu kadar kötü olduğunu anlamak istiyorum. Ayrıca aldığım ceza da biraz saçmaydı."

Singapur'un ardından araca getirilen güncelleme paketini de değerlendiren Russell, "Araçta potansiyel var ama performansı ortaya çıkarabileceğimiz aralık çok dar. Malezya'da bunu gördük, bence Kimi üçüncü antrenmanda en hızlı isimdi ama sıralama turlarını dördüncü ve sekizinci sıralarda tamamladık."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

"Bu hafta sonu da ikimiz birden Q2'de üst sıralardaydık. Ardından ben Q3'te iyi bir performans gösteremedim ve bugün de aynı durumdaydım. Kimi ise son derece rekabetçiydi. Bütün bunlar, performans aralığının çok dar olduğuna işaret ediyor."

"Umarım bugün neden bu kadar yavaş kaldığımı bu durum açıklıyordur. Ancak bu kadar geride kaldığınızda neler olduğunu anlamak zor. Takımımla birlikte konunun derinlemesine üzerine gitmem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in kendisine yaklaşması hakkındaki fikirleri sorulan Russell, bireysel sıralamadan çok takımlar şampiyonluğuna önem verdiğini vurguladı.

Russell, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Benim için önemli olan takımlar şampiyonluğunu kazanmamız."

"Takım adına iyi bir sonuç elde etmeyi isterim ama ikincilik, üçüncülük veya beşincilik şampiyonluk anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunların hiçbir anlamı yok."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff: "Antonelli olağanüstü bir performans sergiledi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Wolff: "Antonelli olağanüstü bir performans sergiledi"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



24 dk



Wolff: "Antonelli olağanüstü bir performans sergiledi"





Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



50 dk



Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"





2026 Amerika GP: Austin'de zaferin adı Antonelli, Leclerc ve Verstappen podyumda!



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 s



2026 Amerika GP: Austin'de zaferin adı Antonelli, Leclerc ve Verstappen podyumda!

Daha fazlası

George Russell





Antonelli, Mercedes'in ilerlemesinden memnun: "Daha da gelişeceğiz"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Antonelli, Mercedes'in ilerlemesinden memnun: "Daha da gelişeceğiz"





Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



2 g



Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"





Horner'ın simülatör iddiasına Russell'dan yanıt: "Amacımız yarışlara hazırlanmaktı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



2 g



Horner'ın simülatör iddiasına Russell'dan yanıt: "Amacımız yarışlara hazırlanmaktı"

Daha fazlası

Mercedes





Mercedes, 2026 F1 Dünya Şampiyonluğu'nu ne zaman ilan edebilir?



Formula 1



Formula 1 6 g



Mercedes, 2026 F1 Dünya Şampiyonluğu'nu ne zaman ilan edebilir?





Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"



Formula 1



Formula 1 9 g



Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"





F1'de yine değişiklik gündemde: Katar ve Abu Dabi yarışları iptal edilebilir



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



12 g



F1'de yine değişiklik gündemde: Katar ve Abu Dabi yarışları iptal edilebilir

Son Haberler





Russell: "Benim için önemli olan takımlar şampiyonluğu"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



3 dk



Russell: "Benim için önemli olan takımlar şampiyonluğu"





Wolff: "Antonelli olağanüstü bir performans sergiledi"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



24 dk



Wolff: "Antonelli olağanüstü bir performans sergiledi"





Antonelli: “Artık şampiyonluğa çok yakınız”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



49 dk



Antonelli: “Artık şampiyonluğa çok yakınız”





Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



50 dk



Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol