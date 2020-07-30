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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Benim de zamanım gelecek"

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Russell: "Benim de zamanım gelecek"
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 15:19

George Russell, gridin arka tarafında yarışmasına rağmen uzun vadede ön bölümde yer alacağından emin olduğu için şimdilik "sabrettiğini" ima etti.

George Russell hem geçen yıl hem de bu yıl şimdiye kadar puan alma başarısı gösteremedi. Oysa Formula 2'de mağlup ettiği sürücülerin çoğu, gridin ön tarafında yarışıyor.

Formula 2'de mağlup ettiği Lando Norris ve Alex Albon'u ön bölümde görmenin ne kadar sinir bozucu olduğu sorusuna Russell, "Hepimiz barışçıyız. Özellikle ben, bir yarışçıyım ve kazanmak istiyorum. Puanlar için savaşmayı seviyorum ama her zaman daha fazlasını istersiniz."

"Şu anda hedefim puan almak, ama sanırım bunu başardıktan sonra, her hafta sonu puan istiyorsunuz. Bunu başarınca bir podyum almak istiyorsunuz, sonra her hafta sonu podyum istiyorsunuz, o da yetmiyor ve yarış kazanmak istiyorsunuz. Yarış galibiyetleri için savaşmak istiyorsunuz. Hatta yarış galibiyetleri için savaşanlar bile o zaman şampiyonluklar istiyor.

"Bu yüzden bir yarışçı ve bir sürücü olarak,  şampiyonluk için savaşana kadar asla yeterli olmadığını düşünüyorum. Açıkçası gridde daha yüksek bir konumda olmayı çok isterim, ama aynı zamanda yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar için savaşmak istediğimi de biliyorum. Onlar gibi ben de kendi öğrenimime devam ediyorum. Açıkçası bana göre farklı bir konumdalar, ama bu daha uzun bir oyun ve kariyerimin bu aşamasında beni zorlayan bir şeyin beni üzmesine ya da beni etkilemesine izin vermek istemiyorum. Şimdi ikinci yılımdayım ve önümüzdeki 15-20 yıl boyunca burada olmayı umuyorum." yanıtını verdi.

Russell, Mercedes'in kendisine güvenmeye devam ettiğini söyledi.

"Williams'la sözleşme imzaladığımda bunun üç yıllık bir anlaşma olduğunu biliyorduk. Planımız her zaman bu oldu. Mercedes beni tam olarak desteklediklerini söyledi ve onlara olan inancım tam. Bu yıl ve gelecek yıl neler olacağını ve kendimizi 2021'in sonunda hangi pozisyonda bulacağımızı göreceğiz."

 
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Editör Kemal Şengül

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