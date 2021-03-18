Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"

Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı 2021'in ardından sona erecek ve taraflar yakın zamanda yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.

İngiliz pilotun sporda devam edip etmeyeceği bilinmiyor ancak Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'in yaşları düşünüldüğünde, önünde yarışabileceği daha uzun yıllar olduğu düşünülüyor.

Ancak Hamilton, hayatında farklı şeyleri yapmayı seven isimlerden birisi ve birçok kez, kendisi için her şeyin yarışmak olmadığını belirtmişti.

Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılması halinde yerini alacak ismin George Russell olacağı düşünülüyor ve İngiliz pilot, Sky Sports ile olan röportajında bu konu hakkında konuştu.

Russell, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bence kalabilir, önünde birkaç yıl daha olduğunu düşünüyorum. Yine de birkaç yıl daha devam edip etmeyeceğini bilmiyorum."

"Herhangi bir büyük sporcu için bu şekilde performansının zirvesinde olmak oldukça güzel bir şey. Bununla beraber kimse Mercedes'in 2022'de nasıl performans göstereceğini bilmiyor."

"Ancak Lewis'in bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanacağından ve tarihin en başarılı pilotu haline geleceğinden hiçbir şüphem yok." dedi.

Öte yandan Russell, kendi gelişiminden memnun görünüyor.

"Gerçekten gelişim kaydettiğimi düşünüyorum. Bunu dışarıdan fark etmek kolay değildi çünkü grubun arkasındaydık. Ancak nerede gelişmem gerektiğini ve takımın gelişmesi için neler yapılacağını biliyorum."

"Şu anda yarış hafta sonunda görülemeyecek ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz, ancak sezon ilerledikçe bunlar da önemli bir rol oynayacak."