Russell: "Bence galibiyet için savaşacağız"

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Brezilya Grand Prix'sinin galibi George Russell, Yas Marina Pisti'nde oldukça verimli bir günü geride bıraktı. Birinci antrenman seansında 2023 için bolca parça test eden ve önemli veriler toplayan İngiliz pilot, ikinci seansta ise liderin 0.3 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Russell, lastiklerin kolayca ısındığı ve sorun yarattığı Yas Marina Pisti'nde tek turda her şeyi bir araya getirmenin zor olduğunu söylüyor. Ancak yarış tempoları konusunda iyimser. Genç pilot, Red Bull'un arkasında olsalar da Ferrari'ye kıyasla iyi bir durumda oldukları görüşünde.

Russell, pazar günü galibiyet için savaşabileceklerini düşündüğünü de ekliyor.

Günün sonunda basına konuşan Russell, şunları söyledi: "Yas Marina'da aracın içi gerçekten sıcak oluyor. Yıl boyunca gördüğümüz en fiziksel pistlerden biri olduğunu düşünmüyorum ama pistte gerçekten zorluyoruz ve sıcakla birlikte kalp atışınız artıyor. Kokpitin içerisi muhtemelen son 5-6 yarışta olduğundan beş derece kadar daha sıcak."

"Oldukça verimli bir gündü. Neler öğrendiğimize bakarsak, oldukça güçlü bir geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önemli şeyler öğrendik. Birçok yeni parça test ettik. Özellikle de benim tarafımda, 1. antrenman seansında 2023 için testler yaptık. 2023 için test yapabilmemiz için son şanslarımızdan biri."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İkinci antrenmanda elbette sıcaklık azaldı ve pist tamamen değişti. Pistin hızlandığını hissedebiliyordunuz ama Red Bull bizden hızlıydı. Bu gece biraz çalışmamız gerek ama Ferrari'ye kıyasla iyi duruyoruz."

"Henüz verilere bakmadım ama yarış bir ya da iki stop arasında yakın geçecek. Bence iki stratejinin bu kadar yakın olması, taraftarlar için iyi bir haber. Farklı stratejiler işleri daha eğlenceli hâle getirecektir."

"Tek tur gerçekten zor çünkü son sektörde dar virajlar var. İlk iki sektörde lastikleri bitirmeden performans almaya, ve onları son sektöre saklamaya çalışıyorsunuz. Zorlayıcı oluyor."

"Yarış temposunda ise dediğim gibi Red Bull'un arkasındayız. [Red Bull'da] Düzlüklerde hızlı, sürüklenmesi az bir araç var. İki uzun düzlüğün ve yavaş virajların olduğu bu pist, onlara uyuyor. Spa da bu piste benziyordu ve Red Bull'a, Spa'ya kıyasla daha yakın olduğumuz için mutluyum."

"Bence galibiyet için savaşacağız. Sıralama turlarında ilk 3 sıra için mücadele edebileceğimizi düşünmek istiyorum ve eğer ilk 3'ten başlarsak, bunun bizi pazar günü nereye götüreceğini kim bilebilir?"

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images