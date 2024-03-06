Russell: "Ben Sulayem soruşturmasında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç var"

BBC tarafından bu hafta yayınlanan iki ayrı raporda, bir kişinin Ben Sulayem'i 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sonucuna müdahale etmeye çalışmakla suçladığı ve geçen sezonun ilerleyen dönemlerinde yetkilileri yeni Las Vegas pistini onaylamamanın bir yolunu bulmaya zorladığı iddia edildi.

FIA o zamandan beri uyum görevlisinin "FIA'nın bazı üyelerini içeren potansiyel iddiaları detaylandıran bir rapor aldığını" doğruladı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, uyum departmanı şu anda "bu konularda yaygın bir uygulama olduğu üzere, yasal sürecin titizlikle takip edilmesini sağlamak için bu endişeleri değerlendiriyor".

Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya takımının cezalı bir pit stop sırasında aracına dokunması nedeniyle verilen yarış sonrası cezayla 2023 Suudi Arabistan GP'de kısa bir süreliğine üçüncülüğe çıkan Russell'a, olayın yeniden incelenmesi sonucunda bu ceza iptal edilmeden önce, bu hafta sonu 2024 Suudi Arabistan yarışı öncesi basın toplantısında durum soruldu.

Grand Prix Sürücüler Birliği'nin yöneticisi olarak herhangi bir endişesi olup olmadığı sorulduğunda Russell, "Tüm gerçekleri görmek ve tam anlamıyla şeffaf olmak istiyoruz."

"Hepimiz burada yarışıyoruz, hepimiz neler yapabileceğimizi göstermek için adil ve eşit bir oyun alanı istiyoruz."

"Daha fazla yorum yapamam." dedi.

Ancak Russell, ekibinin "bir yıl önce yarış sonucu değiştiğinde şaşırdığını" da sözlerine ekledi.

Russell, "Mercedes'in hukuk ekibi olarak davamızı sunma ve başlangıçta davayı kazanma konusunda harika bir iş çıkardıklarını ve daha sonra kaybettiklerini düşündük."

"Biz sadece şeffaflığı görmek ve adil bir oyun alanında yarışmak için bu fırsata sahip olmak istiyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso'ya da bu haberler soruldu ve Aston Martin pilotu verdiği yanıtta konunun Red Bull'un F1'deki mevcut hakimiyeti nedeniyle gündeme geldiğini öne sürdü.

Alonso, "Pist dışında çok fazla konuşma var çünkü pist içi aktiviteler şu anda çok heyecan verici değil. Aşağı yukarı üç yılı domine eden bir araç var ve son yarışların büyük bölümünü o kazandı"

"Dolayısıyla, bir sporda böyle bir şey olduğunda pist dışında her zaman çok fazla faaliyet olur."

"Ben Sulayem'in durumuyla ilgili söyleyebileceğim şey, endişenin bir sorun olmadığı, daha çok saygı duymamız ve sonucunu görmemiz gereken bir FIA soruşturması olduğu."

"Geçen yıl gösterdiğimiz tüm delillerden ve kanıtlardan memnunuz, bu nedenle bizim için oldukça net bir karar oldu."

"Bakalım FIA kendi soruşturmasında ne diyecek, ama bu Aston Martin'e bağlı değil." dedi.

FIA başkanı hakkındaki iddialarla ilgili olarak McLaren'den Lando Norris, "Böyle bir şeyin hiçbir zaman olmasını istemezsiniz." dedi.

Norris'in bu açıklaması, F1'in "pist dışında yaşananlarla kesintiye uğratılmaması" gerektiğini düşündüğünü söylemesinin ardından geldi.

The Safety Car Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris "FIA etik davası daha büyük bir konu" dedi.

"Tekrar ediyorum, bu beni doğrudan ilgilendiren bir konu değil. Eminim soruşturmalar falan devam ediyordur ve ben bu konuda her şeyi bilmiyorum."

"Eğer ortaya çıkarsa ve sürücüler daha fazla dahil olursa, o zaman kesinlikle yorum yapacağım. Ama tabii ki bu bizim de bildiğimiz bir şey değildi."

"Bu konudaki tüm gerçekleri bilmiyorum. Dolayısıyla bu konuda konuşamam ama böyle bir şeyin hiçbir zaman olmasını istemezsiniz."

"Tercih nedeniyle ya da herhangi bir taraftan her ne olursa olsun. Yani evet, bu konu çözüme kavuştuğu sürece her şey iyi görünüyor." dedi.